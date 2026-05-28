Niños escritores de Cidra regalan sus cuentos a biblioteca escolar

En la biblioteca de la Escuela Violeta Reyes Pérez, en Cidra, recientemente fue develado un libro muy especial, uno que alberga en su interior 20 cuentos escritos por estudiantes que son miembros del Club Mi Librito.

El club, que lleva dos años establecido, cuenta con 20 integrantes entre las edades de 7 y 8 años, quienes cada miércoles visten la camisa de la organización estudiantil y se reúnen para aprender los fundamentos de la escritura creativa como mejor se aprende: escribiendo.

“Nuestra meta es que los niños desarrollen, a temprana edad, ese amor por la lectura y la escritura”, afirmó Hecmary Vázquez, maestra de segundo grado y moderadora del Club Mi Librito.

“Empezamos en agosto a desarrollar las destrezas necesarias para que ellos vayan creando sus cuentos”, explicó la educadora con dos décadas de experiencia. “Les enseñamos cómo desarrollar historias, los elementos del cuento, que este debe tener escenarios, personajes y un problema que se resuelve. Ellos eligen los temas que trabajarán en sus cuentos”.

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De acuerdo con Vázquez, cultivar la escritura creativa a temprana edad ayuda a los niños a: desarrollar destrezas de comprensión de lectura, ordenar sucesos en forma lógica para el lector, leer con fluidez, establecer diferencias entre elementos reales e imaginarios, distinguir distintos géneros literarios y mejorar su ortografía y desarrollar destrezas de redacción y construcción de oraciones y párrafos.

Los niños del club practican la escritura creativa cada semana. Cuando se acerca el fin del año escolar, se elige el mejor cuento de cada estudiante y todos se incluyen en un libro que se regala a la biblioteca para que toda la comunidad escolar pueda leerlo.

“Ahí se vio el fruto del trabajo de todo un año”, destacó la maestra. “Los chicos se emocionan al ver el producto final, buscan su cuento en el libro, lo leen y lo comparten”.

Agregó que, en mayo, cada miembro del club recibe un porfolio con todos los cuentos que escribió durante el año escolar y así puede ver su evolución desde agosto.

“Me siento feliz y agradecido de entregar mi cuento a la biblioteca”, expresó Airam Ariel Maldonado Rosario, estudiante de segundo grado que es parte del Club Mi Librito.

Gana certamen literario

De hecho, Airam es protagonista de uno de los principales logros de la organización estudiantil, pues en abril pasado ganó el primer lugar a nivel isla, en la categoría de primero a segundo grado, del Certamen Literario “Había una vez en Puerto Rico”, organizado por el Departamento de Educación. Ganó con su cuento titulado: “El rescate en Puerto Rico”.

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Airam Ariel Maldonado Rosario, estudiante de segundo grado de la Escuela Violeta Reyes Pérez, en Cidra, y miembro del Club Mi Librito, posa junto a la maestra Hecmary Vázquez luego de ganar el primer lugar a nivel isla, en la categoría de primero a segundo grado, del Certamen Literario “Había una vez en Puerto Rico”, organizado por el Departamento de Educación. (Suministrada)

“Los personajes de mi cuento son un coquí, una cotorra y una jibarita”, detalló Airam. “La cotorra y la jibarita salvan al coquí y a la tradición puertorriqueña de la parranda”.

El estudiante fue premiado con una beca de $500 y una colección de ocho libros infantiles con valor de $120 de parte de Santillana y SM Puerto Rico. Además, recibirá un ejemplar del libro que contendrá los nueve cuentos ganadores (los primeros tres lugares de las tres categorías: de primero a segundo grado, de tercero a cuarto grado y de quinto grado), que será impreso por SM Puerto Rico y Santillana.

“Es un gran logro que nos llena de mucho orgullo porque nos llevamos el primer premio a nivel estatal, compitiendo con muchas escuelas”, manifestó Vázquez.