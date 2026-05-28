Reconocen la excelencia matemática estudiantil

“Las matemáticas no siempre son sobre ecuaciones, también se tratan de aplicar el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la solución de problemas”.

Con estas palabras Margarita Marcial, estudiante de séptimo grado del Colegio Puertorriqueño de Niñas, Guaynabo, describió su experiencia en las competencias organizadas por la Puerto Rico Interscholastic Mathematics League (PRIML), entidad que recientemente celebró su ceremonia de cierre del año académico en el teatro de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, en Hato Rey.

Durante el evento, que reunió a estudiantes, maestros, padres y líderes educativos de distintas escuelas, se reconoció a las instituciones educativas que más puntos acumularon durante las competencias realizadas este año escolar.

Ignacio Campos Cruz, miembro de la junta de directores de la PRIML, explicó que esta es una entidad sin fines de lucro fundada hace una década para promover la excelencia académica, el pensamiento crítico y el desarrollo del talento matemático en estudiantes del país. Indicó que la entidad es liderada por una junta de directores compuesta por cinco profesores de matemáticas y que cada año organizan, en promedio, unas diez competencias, en las que participan alumnos de nivel elemental, intermedio y superior.

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Este año, unas 30 escuelas participaron de estas competencias, en las que equipos compuestos por tres estudiantes resolvieron problemas que, según el nivel de los alumnos, estuvieron relacionados con geometría, álgebra avanzada, precálculo, trigonometría, sucesiones, probabilidades, teoría de números y otras ramas de las matemáticas.

“Las competencias están a un nivel más alto que lo que se enseña típicamente en las escuelas”, expuso Carlos Alberto Torrech Prieto, quien también es miembro de la junta de directores de la PRIML. “Los exámenes no son curriculares. Por eso, los coaches deben ir más allá del currículo escolar y la liga da asesoría a los coaches”, agregó.

De hecho, según Torrech Prieto, al principio del año escolar, la liga brinda talleres y material educativo a los maestros que se desempeñan como entrenadores de los equipos estudiantiles. Los equipos suelen reunirse periódicamente para practicar para las competencias.

“En mi caso, después de la escuela, algunos días nos reunimos como club y otros días estudiamos por nuestra cuenta los ejercicios que nos da la moderadora del club”, detalló Marcial, del Colegio Puertorriqueño de Niñas.

Para Liam Ávila Murphy, estudiante de décimo grado de Robinson School, en San Juan, “la gran diferencia entre esta y otras competencias matemáticas es que en esta liga (PRIML), muchos de los problemas están diseñados para resolverse en equipo y tienen cinco minutos para resolver cada ejercicio”.

“Si no sabes trabajar en equipo o no tienes destrezas de colaboración, vas a tener bastante dificultad en este tipo de competencia”, reiteró el alumno, quien sueña con cualificar para alguna competencia matemática internacional.

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Durante la ceremonia de cierre del año académico, Yamila Ramírez, miembro de la junta de directores de PRIML, resaltó en su mensaje de bienvenida que cada práctica y competencia representa una oportunidad para desarrollar líderes comprometidos con el futuro del país.

Los ganadores

El momento culminante de la ceremonia fue la entrega de la Copa Nelson Ciprián al plantel con la mayor puntuación global acumulada en los niveles intermedio y superior, al Colegio Marista de Guaynabo. Del mismo modo, la Placa Alberto Correa fue otorgada al profesor Julio César León Téllez por su liderazgo y destacada labor como coach del equipo campeón.

Asimismo, se hizo un reconocimiento especial a Fernando David Cruz González, educador del Colegio San Ignacio de Loyola, en San Juan, por sus más de 41 años de servicio y su extensa trayectoria promoviendo las matemáticas competitivas en Puerto Rico.

En la premiación global del año académico 2025-2026, los ocho mejores equipos de cada nivel fueron reconocidos. A continuación, la lista de las escuelas ganadoras.

Nivel elemental:

1.° Escuela Especializada en Ciencias Matemáticas y Tecnología (CIMATEC), de Caguas

2.° Centro de Desarrollo Integral de la Universidad Interamericana de P.R. ‍ (CeDIn), de San Juan

3.° Robinson School, de San Juan

4.° Colegio Marista, de Guaynabo

5.° TASIS School, de Dorado

6.° Escuela de Matemáticas, Ciencias y Tecnología (EMCT), de San Juan

7.° Academia del Perpetuo Socorro, de San Juan

8.° Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico, de San Juan

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Nivel intermedio:

1.° Centro de Desarrollo Integral de la Universidad Interamericana de P.R. ‍ (CeDIn), de San Juan

2.° Robinson School, de San Juan

3.° Colegio Marista, de Guaynabo

4.° Commonwealth-Parkville School, de San Juan

5.° Colegio San Ignacio de Loyola, de San Juan

6.° Academia María Reina, de San Juan

7.° Colegio Católico Notre Dame, de Caguas

8.° TASIS School, de Dorado

Nivel superior:

1.° Colegio Marista, de Guaynabo

2.° Colegio San Ignacio de Loyola, de San Juan

3.° Colegio Católico Notre Dame, de Caguas

4.° TASIS School, de Dorado

5.° Commonwealth-Parkville School, de San Juan

6.° Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas University Gardens, de San Juan

7.° Academia María Reina, de San Juan