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Fallece un motorista tras chocar contra un objeto fijo en Barrio Obrero

Mientras, tres personas resultaron heridas en otro accidente de tránsito en Luquillo

31 de mayo de 2026 - 9:53 AM

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Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan y el fiscal de turno está a cargo de la investigación del accidente en Barrio Obrero. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre falleció en la mañana de este domingo, luego de sufrir un accidente mientras conducía una motora.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el motociclista viajaba por la carretera frente al residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero, San Juan, cuando, a eso de las 5:37 a.m., impactó un objeto fijo.

No se ofrecieron detalles de las circunstancias que llevaron al choque, pues aún están bajo investigación.

El hombre, de unos 42 años, murió en el lugar, precisó la Policía. De inmediato, este no fue identificado.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan y el fiscal de turno está a cargo de la investigación.

Mientras, en la noche del sábado, se reportó otro accidente de tránsito que dejó a tres personas heridas en Luquillo.

La Policía informó que, a eso de las 7:31 p.m., el conductor de 20 años de un Toyota Corolla manejada por la PR-3 “cuando no mantuvo la distancia prudente y razonable” y chocó contra la parte posterior de un Lexus SC400. A causa del impacto, el Lexus impactó un tercer vehículo.

Paramédicos que llegaron al lugar atendieron a los perjudicados. A los conductores se les hizo la prueba para detectar la presencia de alcohol en el organismo, como parte del protocolo.

El conductor de 20 años del Corolla sufrió lesiones en la cadera y piernas, por lo cual fue trasladado a un hospital de la zona metropolitana.

Mientras, el conductor del Lexus fue atendido inicialmente en un hospital en Fajardo y luego fue referido a la zona metropolitana pues se informó que su “condición era inestable”. El pasajero, de 62 años, del Lexus fue llevado a un hospital en Carolina “en condición estable”.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo y de Servicios Técnicos de la Policía estuvo a cargo de la investigación.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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