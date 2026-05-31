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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor arrolla a cinco personas en una carretera en Guánica

Una de las personas impactadas permanece en condición delicada

31 de mayo de 2026 - 10:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El incidente se reportó a las 6:45 p.m. en la carretera PR-333.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Cinco personas resultaron heridas tras ser arrolladas por un conductor cerca de un negocio en la carretera PR-333 en Guánica.

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La Policía confirmó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió a las 6:45 p.m. y que una de las personas impactadas permanece en estado delicado.

De momento, la Uniformada no ofreció el nombre de la persona que conducía el automóvil, ni las identidades de los afectados.

Según la Policía, personas abarrotaron el negocio, del cual tampoco se ofreció el nombre, por lo que ciudadanos invadieron la vía de rodaje para poder caminar.

Un conductor que, presuntamente, manejaba a exceso de velocidad esquivó al operador de otro automóvil que intentaba salir en reversa e impactó a las cinco personas.

Agentes de la uniformada se encuentran en la escena del accidente.

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Breaking NewsGuánicaAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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