Conductor arrolla a cinco personas en una carretera en Guánica
Una de las personas impactadas permanece en condición delicada
31 de mayo de 2026 - 10:18 PM
31 de mayo de 2026 - 10:18 PM
Cinco personas resultaron heridas tras ser arrolladas por un conductor cerca de un negocio en la carretera PR-333 en Guánica.
La Policía confirmó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió a las 6:45 p.m. y que una de las personas impactadas permanece en estado delicado.
De momento, la Uniformada no ofreció el nombre de la persona que conducía el automóvil, ni las identidades de los afectados.
Según la Policía, personas abarrotaron el negocio, del cual tampoco se ofreció el nombre, por lo que ciudadanos invadieron la vía de rodaje para poder caminar.
Un conductor que, presuntamente, manejaba a exceso de velocidad esquivó al operador de otro automóvil que intentaba salir en reversa e impactó a las cinco personas.
Agentes de la uniformada se encuentran en la escena del accidente.
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