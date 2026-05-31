Donald Trump apelará orden que permite a importadores pedir reembolsos por aranceles anulados

Nueva York- Empresas grandes y pequeñas han empezado a recibir reembolsos por los aranceles impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara que el presidente carecía de la autoridad constitucional para imponer gravámenes de importación más altos a bienes provenientes de casi todos los países.

Sin embargo, el proceso podría frenarse después de que el gobierno indicó el viernes que tenía la intención de apelar la orden de un juez federal que permite que todas las empresas que pagaron los gravámenes invalidados soliciten reembolsos, no sólo las que presentaron demandas.

Hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al juez sobre la apelación prevista, el sistema de reembolsos supervisado por la Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) había funcionado con bastante fluidez. Los reembolsos llegaron a las cuentas bancarias de los primeros solicitantes el 12 de mayo, unas tres semanas después de que los importadores y sus agentes aduanales pudieran empezar a presentar reclamos, según CBP.

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Las solicitudes de reembolso por un total de $85,000 millones -más de la mitad de los $166,000 millones que la agencia estimó que el gobierno debe a las empresas que pagaron los aranceles sobre bienes importados- habían sido aceptadas para su tramitación hasta el 22 de mayo, informó la CBP en un escrito judicial presentado a inicios de la semana. Señaló que, hasta ahora, había ordenado al Departamento del Tesoro emitir $20,600 millones en reembolsos.

El gobierno reveló sus preparativos para apelar mientras objetaba la exigencia del juez Richard K. Eaton para que el comisionado de la CBP, Rodney Scott, compareciera ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos el 9 de junio. El juez dijo que quiere saber cuánto tiempo tomaría devolver el dinero a los 330,000 importadores que podrían ser elegibles para obtener reembolsos y si debería exigir que el gobierno acelere el proceso.

Abogados del Departamento de Justicia pidieron a Eaton que permitiera a los adjuntos de Scott que comparezcan en su lugar al argumentar que, como alto funcionario designado por el presidente, el jefe de la CBP no puede ser obligado a testificar. También sostuvieron que Eaton excedió su propia autoridad cuando determinó que el fallo de la Corte Suprema daba derecho a reembolsos a “todos los importadores registrados”.

Descalabro total en mercados internacionales por miedo a recesión económica global Europa y Asia sufren los efectos de la guerra de aranceles provocada por el presidente de Estados Unidos.

“Por esa razón, los demandados tienen la intención de apelar la orden judicial de alcance universal del tribunal”, escribieron los abogados, y añadieron que la CBP avanzará “tan rápido como pueda para procesar reembolsos mediante un enfoque por fases” para las empresas que presentaron quejas legales afirmando su derecho a obtener reembolsos.

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En una respuesta por escrito, Eaton dijo que necesitaba escuchar directamente de Scott si el gobierno devolvería todo el dinero que recaudó entre abril de 2025, cuando Trump impuso lo que calificó como aranceles “recíprocos” a la mayoría de los países, y la decisión del Tribunal Supremo a finales de febrero.

“Es irrefutable que el remedio para esta recaudación ilegal es que el gobierno de Estados Unidos reembolse los aranceles cobrados ilegalmente”, escribió el juez.

Reembolsos en fases

La CBP maneja las solicitudes de reembolso en fases, enfocándose primero en pagos que no se habían finalizado antes de que la Corte Suprema emitiera su decisión de 6 votos a favor y 3 en contra. Funcionarios de la agencia dijeron que esos pagos posteriores estimados eran más sencillos de procesar porque permanecían abiertos en su sistema.

En el escrito del viernes, el Departamento de Justicia dijo que la agencia requería mejoras tecnológicas en su portal de reembolsos y “órdenes específicas del importador” en cada demanda que las empresas presentaran antes de que pudiera recalcular las facturas finales de impuestos para cuentas “liquidadas” más antiguas.

Más de 1,000 empresas presentaron demandas en el tribunal de comercio para recuperar sus costes arancelarios. Hasta el momento, se desconoce cuántos importadores que pagaron los aranceles no demandaron y podrían no recibir reembolsos si prospera una apelación de la orden general de Eaton.

Ryan Majerus, socio del equipo de comercio internacional del bufete King & Spaulding, dijo que, en su opinión, “definitivamente es una fracción del total en términos de quienes pagaron” los gravámenes ya anulados. Una apelación probablemente afectaría solo a mercancía importada que estuvo en Estados Unidos durante 314 días, un periodo en el que la CBP emite su determinación oficial de los gravámenes adeudados, dijo.

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“Esto no cubre a todos, solo a esas entradas realmente antiguas”, dijo Majerus sobre la posible apelación.

Pero presentar una apelación podría ralentizar el proceso de reembolsos aun si el gobierno “ya perdió la guerra” ante la Corte Suprema, según Barry Appleton, profesor de la Facultad de Derecho de Nueva York y socio director de Appleton & Associates International Lawyers.

1 / 12 | Las guerras de aranceles más sonadas de la historia . Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) - Archivo 1 / 12 Las guerras de aranceles más sonadas de la historia Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) Archivo Compartir

“Si el gobierno puede congelar la maquinaria de reembolsos mientras litiga, gana meses, y cada mes de demora es un mes que el Tesoro se queda con el dinero”, dijo Appleton.

Prometen recortes de precios

Algunas cadenas minoristas nacionales anunciaron que usarán sus reembolsos por los aranceles para bajar los precios a los clientes en algunos artículos. El director financiero de Walmart, John David Rainey, dijo a analistas la semana pasada que la empresa aplicaría recortes de precios, aunque el reembolso máximo al que podría tener derecho representara menos de la mitad del 1% de las ventas anuales de Walmart en Estados Unidos.

Costco tiene la intención de devolver los costes arancelarios que trasladó a sus miembros, dijo el director ejecutivo Ron Vachris. Cuánto de su reembolso redistribuye la cadena minorista, cuándo y en qué forma, depende de factores como el tamaño del reembolso, cuándo llega y los avances en una demanda que busca obtener una compensación arancelaria para los clientes de la empresa, dijo Vachris a inversionistas el jueves.

Los consumidores podrían ver primero reembolsos de empresas de envíos como FedEx, UPS y DHL, que actuaron como agentes aduanales cuando entregaron productos pedidos desde el extranjero.

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Las empresas cobraron ya sea a los vendedores que enviaron los paquetes o a los compradores que los recibieron y entregaron a la CBP los aranceles que recaudaron. Las tres prometieron transmitir cualquier reembolso que reciban a los clientes que pagaron los impuestos de importación.

Volver a inyectar los reembolsos en el negocio

El Tribunal Supremo invalidó únicamente las tasas arancelarias país por país que Trump fijó al citar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. El mandatario también ha tomado medidas para introducir nuevos aranceles desde el fallo que el tribunal emitió el 20 de febrero.

Algunas empresas más pequeñas dijeron a The Associated Press que los reembolsos por los aranceles que han recibido hasta ahora se destinarían a pagar aranceles pendientes o futuros o a recuperar una situación financiera sólida tras más de un año de incertidumbre y costes adicionales.

Jay Foreman, director ejecutivo de la empresa de juguetes Basic Fun, señaló que recibió unos $450,000, o el 7% de su reclamo total, durante dos días consecutivos. Tomó el reembolso como una señal positiva, pero dijo que el ritmo desde entonces parecía una “demora total”.

Contenedores a bordo de un buque en una terminal de carga, el lunes 23 de febrero de 2026, en Fráncfort. (AP Foto/Michael Probst) (Michael Probst)

“Es hora de inyectar los fondos de vuelta a la economía, especialmente considerando cuánto necesitamos nosotros y otros estos fondos para sostener nuestros negocios”, manifestó.

La marca de cuidado masculino Manscaped ha recibido alrededor del 30% de los 12 millones de dólares en reembolsos que solicitó, dijo su presidente, Kevin Datoo. Señaló que la empresa de San Diego aplazó inversiones y asumió deuda para pagar aranceles sobre importaciones de Indonesia, China y otros lugares de Asia.

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“Necesitamos fortalecer el balance porque todavía hay todo un segundo capítulo aquí”, afirmó.

Melkon Khosrovian, propietario de Greenbar Distillery en Los Ángeles, dijo que solicitó un reembolso arancelario de unos 90.000 dólares por 17 envíos diferentes de hierbas, especias y empaques que son difíciles de encontrar en el país. Hasta la fecha, dijo que ha recibido 18.000 dólares.

Khosrovian invirtió el año pasado para automatizar su sistema de embotellado para reducir los costes de personal mientras crecían sus gastos de importación. Recordó cómo la Casa Blanca había argumentado que los aranceles crearían más empleos manufactureros en Estados Unidos.