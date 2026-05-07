Tribunal federal desestima nuevos aranceles globales impuestos por Donald Trump tras su derrota en el Supremo

Un tribunal federal dictaminó el jueves en contra de los nuevos aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump tras una contundente derrota en Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York determinó que los aranceles globales del 10% eran ilegales, luego de una demanda presentada por pequeñas empresas.

El tribunal dictaminó, por dos votos contra uno, que Trump se extralimitó en sus funciones arancelarias, facultades que el Congreso le había otorgado al presidente conforme a la ley. Los aranceles son “inválidos” y “no están autorizados por la ley”, escribió la mayoría.

El tercer juez del panel consideró que la ley otorga al presidente mayor margen de discrecionalidad en materia de aranceles.

Si la administración apela la decisión del jueves, como se espera, primero recurrirá ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, con sede en Washington, y luego, potencialmente, ante el Tribunal Supremo.

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El problema radica en los aranceles temporales del 10% impuestos a nivel mundial por la administración Trump, luego de que la Corte Suprema anulara en febrero los aranceles aún más amplios, de dos dígitos, que el presidente había impuesto el año anterior a casi todos los países del mundo. Los nuevos aranceles, invocados en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, expiraban el 24 de julio.

Descalabro total en mercados internacionales por miedo a recesión económica global Europa y Asia sufren los efectos de la guerra de aranceles provocada por el presidente de Estados Unidos.

La decisión de la Corte se aplicó directamente solo a tres de los demandantes: el estado de Washington y dos empresas, la compañía de especias Burlap & Barrel y la juguetería Basic Fun! “No está claro” si otras empresas tendrían que seguir pagando los aranceles, declaró Jeffrey Schwab, director de litigios del Centro de Justicia Liberty, de tendencia libertaria, que representó a las dos compañías.

“Luchamos hoy y ganamos, y estamos sumamente entusiasmados”, dijo Jay Foreman, director ejecutivo de Basic Fun!, a los periodistas el jueves.

El fallo supuso otro revés legal para la administración Trump, que ha intentado proteger la economía estadounidense tras un muro de aranceles a las importaciones. El año pasado, Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para declarar el persistente déficit comercial del país como una emergencia nacional, justificando así la imposición de aranceles globales generalizados.

El 28 de febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que la IEEPA no autorizaba los aranceles. La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de establecer impuestos, incluidos los aranceles, aunque los legisladores pueden delegar esta facultad al presidente.

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Se espera que Trump intente reemplazar los aranceles anulados. La administración está llevando a cabo dos investigaciones que podrían tener consecuencias aún mayores. aranceles.