Tribunal federal atiende un nuevo caso contra los últimos aranceles globales de Donald Trump

La pieza central de la política económica del presidente Donald Trump -impuestos radicales a las importaciones globales- está bajo asalto legal de nuevo.

La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, un tribunal especializado con sede en Nueva York, escuchará este viernes los alegatos orales en un intento por anular los aranceles temporales a los que recurrió Trump después de que el Tribunal Supremo tumbara en febrero su opción preferida: aranceles aún mayores y más radicales.

En su primer intento de imponer aranceles globales, el presidente invocó el año pasado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés), utilizando la ley para declarar el prolongado déficit comercial de Estados Unidos una emergencia nacional e imponer impuestos mundiales de dos dígitos a las importaciones para combatirlo. Interpretó la ley en sentido amplio para justificar la imposición de aranceles del tamaño que quisiera, cuando quisiera y contra el país que quisiera.

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El Tribunal Supremo anuló esos aranceles el 20 de febrero, alegando que la IEEPA no autorizaba el uso de aranceles para contrarrestar emergencias nacionales.

Pero Trump tenía alternativas a la IEEPA. La opción más rápida era la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles globales de hasta el 15% durante 150 días, tras los cuales se necesita la aprobación del Congreso para prorrogarlos. Tras su derrota en el Tribunal Supremo, Trump anunció rápidamente aranceles del 10% según la Sección 122. Dijo que los elevaría al máximo del 15%, pero aún no lo ha hecho. Está previsto que los aranceles expiren el 24 de julio.

La Sección 122 está dirigida a lo que denomina “problemas fundamentales de pagos internacionales”. Lo que está en juego es si esa formulación abarca los déficits comerciales, es decir, la diferencia entre lo que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra.

La disposición surgió de las crisis financieras de los años 60 y 70, cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro. Otros países se deshacían de dólares a cambio de oro a un tipo de cambio establecido, con el riesgo de un colapso de la moneda estadounidense y el caos en los mercados financieros. Pero el dólar ya no está vinculado al oro, por lo que los críticos afirman que la Sección 122 ha quedado obsoleta.

Incómodamente para Trump, su propio Departamento de Justicia argumentó en una presentación judicial el año pasado que el presidente había necesitado invocar la IEEPA porque la Sección 122 “no tenía ninguna aplicación obvia’’ en la lucha contra los déficits comerciales, que calificó de “conceptualmente distinta’’ de los problemas de pagos.