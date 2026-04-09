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Donald Trump asegura que los aliados de la OTAN “no entienden nada” sin que se les presione

El republicano arremetió de nuevo contra la Alianza Atlántica por su falta de apoyo en la guerra de Irán

9 de abril de 2026 - 11:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar este jueves a sus aliados de la OTAN al afirmar que estos “no entienden nada” sin que se les presione.

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“¡Ninguna de estas personas, incluyendo nuestra propia, muy decepcionante OTAN, entendió nada a menos que se les pusiera bajo presión!“, escribió en su red Truth Social.

El republicano arremetió de nuevo contra la Alianza Atlántica por su falta de apoyo en la guerra de Irán, un día después de haberse reunido en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Tras el encuentro del miércoles, Trump, que ha amenazado varias veces con abandonar el bloque, lamentó en Truth Social que la OTAN “no estuvo ahí” cuando la necesitó y pronosticó que “no estará” cuando vuelva a requerir su ayuda.

Trump ha mostrado una creciente frustración con la OTAN por la negativa de sus aliados a sumarse a una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, un conflicto que los países europeos sostienen que no es asunto suyo.

Rutte aseguró el miércoles en una entrevista con la cadena CNN que Trump, se mostró “claramente decepcionado” con la alianza, pero que también se fue “receptivo” durante el encuentro.

La reunión con Rutte se produjo después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas que implicaría la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte importante del crudo y el gas natural del mundo.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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