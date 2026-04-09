La guerra de Donald Trump con Irán amplía la brecha con nacionalistas europeos que antes eran aliados MAGA

Budapest, Hungría - Cuando el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, estaba ansioso por retomarlo donde lo había dejado reforzando los lazos con la derecha europea. Pero ahora muchas de esas mismas facciones expresan una repulsión abierta por la guerra con Irán, lo que rompe relaciones que se suponía debían dar paso a un nuevo orden internacional.

Aunque el vicepresidente JD Vance hizo campaña esta semana por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, una demostración así se ha convertido en la excepción más que en la regla entre los conservadores y los líderes de la extrema derecha europea.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se negó a permitir que Estados Unidos utilizara una base aérea en Sicilia para lanzar ataques contra Irán. La líder de la Agrupación Nacional de Francia, Marine Le Pen, describió los objetivos bélicos de Trump como “erráticos”. Y un dirigente del partido Alternativa para Alemania pidió que las tropas estadounidenses abandonen sus bases en el país.

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Incluso con un frágil alto el fuego en vigor con Irán, el respaldo de Trump a Orbán podría no salirle bien al líder autocrático húngaro, que enfrenta una elección difícil este fin de semana. Desde hace tiempo ha sido un ícono para la derecha global y para muchos conservadores estadounidenses que han esperado que el gobierno de Trump pudiera replicar el esfuerzo del líder húngaro por restringir la inmigración y reestructurar el gobierno para garantizar que su partido Fidesz se mantenga en el poder.

Esa vieja conexión podría aislar a Orbán de parte de la reacción contra Trump que sacude al resto de Europa, pero no está garantizado, señaló Charles Kupchan, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Georgetown y miembro sénior del Consejo de Relaciones Exteriores.

“Recibir una bendición de Donald Trump ahora es una bendición a medias”, manifestó.

Irán se suma a la fricción por Groenlandia

La reacción contra la guerra se produce tras el amplio rechazo en Europa por las amenazas de Trump a principios de este año contra Dinamarca, aliada de la OTAN, y su exigencia de que el país entregue Groenlandia a Estados Unidos.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

Trump vinculó ambos asuntos el miércoles, al quejarse de que la OTAN no ayudó más en las últimas semanas.

“LA OTAN NO ESTUVO AHÍ CUANDO LOS NECESITAMOS, Y NO ESTARÁN AHÍ SI LOS NECESITAMOS OTRA VEZ”, escribió en redes sociales. “¡¡¡RECUERDEN GROENLANDIA, ESA GRAN PIEZA DE HIELO, MAL ADMINISTRADA!!!”.

Daniel Baer, exembajador y funcionario del Departamento de Estado en el gobierno del presidente Barack Obama, afirmó que la nueva ronda de tensiones con la extrema derecha europea muestra los límites de la esperanza de Trump de ayudar a líderes nacionalistas en todo el mundo.

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“Construir algún tipo de coalición internacional en torno al chovinismo nacional es muy difícil”, comentó Baer, ahora en la Carnegie Endowment for Peace. “Está claro que la mayoría de la gente en estos países, si no es antiestadounidense, se ha vuelto anti-Trump”.

Orbán ha destacado por no moverse con la marea política contra Trump en Europa.

En una entrevista el mes pasado con la emisora conservadora británica GB News, Orbán argumentó que, en lo que respecta a la guerra con Irán, “la cuestión es si (Trump) ha iniciado una guerra o una paz”.

“Aún no se ha decidido, los historiadores tomarán una decisión sobre eso”, dijo Orbán. “Creo que necesitamos algo de tiempo para entender si nos estamos moviendo hacia la paz con estos ataques, o justo lo contrario. Es demasiado pronto para decirlo”.

La cautela de Orbán a la hora de pronunciar cualquier palabra crítica hacia Trump va más allá de una ideología compartida. Durante años, el líder húngaro ha intentado convencer a los votantes de que sus estrechos vínculos con Trump —así como con otras figuras globales como el presidente ruso, Vladímir Putin— lo hacen especialmente apto para representar los intereses de Hungría en el exterior.

En consecuencia, ha resaltado ante su base los elogios de Trump hacia él y ha hecho campaña para la reelección asegurando a los húngaros que su alianza con el gobierno de Trump es una garantía de seguridad y prosperidad.

Orbán se arriesga a una reacción por sus lazos con Trump

Orbán disfrutó de la atención de Vance esta semana. El vicepresidente arremetió contra los críticos de Orbán en la Unión Europea por lo que calificó de “injerencia extranjera” en la campaña electoral, al tiempo que hacía proselitismo por el líder húngaro.

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Vance habló brevemente el miércoles de lo que llamó una “tregua frágil” en la guerra con Irán durante una aparición en una institución de educación superior de élite en Hungría, que ha recibido una financiación generosa del gobierno de Orbán y está dirigida por el director político del primer ministro.

Vance elogió a la escuela por ser “una institución que intenta fortalecer los cimientos de la civilización occidental”. El gobierno de Trump ha intentado ejercer más influencia sobre las universidades de élite en Estados Unidos, en sintonía con la agenda de Orbán en Hungría.

Algunos analistas no están convencidos de la estrategia de Orbán y señalan que la percepción del actual gobierno de Estados Unidos se ha vuelto más negativa incluso en Hungría.

“La visita de Vance podría tener el efecto contrario en la popularidad de Orbán al que se pretendía”, expresó Mario Bikarsku, analista sénior para Europa en la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

Kupchan sostuvo que la mayoría de los partidos europeos de extrema derecha han establecido una capacidad de permanencia política independiente de cualquier influencia estadounidense, y quizá no tengan incentivos para alinearse con la agenda de Trump.

“El esfuerzo de Trump por crear un movimiento transnacional de populistas de extrema derecha puede afectar los márgenes, pero la principal razón por la que se ve prosperar a Reformar Reino Unido, AfD, la Agrupación Nacional y otros partidos de extrema derecha tiene poco que ver con Trump y más con factores nacionales”, afirmó, empleando las siglas en alemán AfD para Alternativa por Alemania.

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Parte de eso es una reacción global contra cualquier partido en el poder. En Europa, eso ha beneficiado principalmente a la extrema derecha que está fuera del gobierno. Pero en Hungría, eso ha puesto en peligro el futuro de Orbán, que lleva 16 años en el poder.

“Vivimos en una época”, dijo Kupchan, “en la que ser el que gobierna es un fastidio”.

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