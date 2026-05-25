Asesinan a tres personas y otras dos resultan heridas en balacera en Loíza

Tres hombres fallecieron y otras dos personas resultaron heridas el domingo en la noche, en un incidente reportado frente a un negocio en el barrio Medianía Alta, en Loíza.

De acuerdo con un informe preliminar, la Policía fue alertada a eso de las 11:15 p.m. sobre disparos en el lugar, ubicado en la PR-187.

Al llegar, agentes encontraron tres cuerpos sin vida sobre el pavimento. Estos fueron identificados como José Rivera Velázquez, de 45 años; Jesús Quiñones Ayala, de 52 años; y Yadiel Pizarro Morales, de 29 años. Los tres eran residentes de Loíza.

A su vez, un hombre y una mujer fueron transportados en ambulancia a un hospital del área tras recibir heridas de bala. No se precisó su condición de salud.