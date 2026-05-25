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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tres personas y otras dos resultan heridas en balacera en Loíza

Las víctimas fueron identificadas como tres hombres entre 29 y 52 años

25 de mayo de 2026 - 6:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena donde fueron atacados se ocuparon 23 casquillos de calibre 9 milímetros, un casquillo de calibre .40, tres proyectiles y dos plomos.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y el fiscal de turno están a cargo de la pesquisa. (david.villafane@gfrmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Tres hombres fallecieron y otras dos personas resultaron heridas el domingo en la noche, en un incidente reportado frente a un negocio en el barrio Medianía Alta, en Loíza.

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De acuerdo con un informe preliminar, la Policía fue alertada a eso de las 11:15 p.m. sobre disparos en el lugar, ubicado en la PR-187.

Al llegar, agentes encontraron tres cuerpos sin vida sobre el pavimento. Estos fueron identificados como José Rivera Velázquez, de 45 años; Jesús Quiñones Ayala, de 52 años; y Yadiel Pizarro Morales, de 29 años. Los tres eran residentes de Loíza.

A su vez, un hombre y una mujer fueron transportados en ambulancia a un hospital del área tras recibir heridas de bala. No se precisó su condición de salud.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y el fiscal de turno están a cargo de la pesquisa.

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LoízaAsesinatosBalacerasHeridos de balaBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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