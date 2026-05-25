Asesinan a una mujer y un hombre en Guayama: los cuerpos estaban dentro de un auto

Las autoridades policíacas investigan desde temprano en la mañana del lunes el asesinato de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de un auto en Guayama.

La agente Nexandra Negrón, portavoz de prensa de la Comandancia de Guayama, indicó a El Nuevo Día que, a eso de las 5:55 a.m., una llamada anónima alertó sobre los hechos, ocurridos frente a un parque de la urbanización Jardines de Guamaní.

“Se recibió llamada anónima de un vecino sobre un vehículo con impactos de bala. Cuando llegan los agentes adscritos, había un hombre y una mujer (dentro del auto)”, detalló.