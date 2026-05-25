Asesinan a una mujer y un hombre en Guayama: los cuerpos estaban dentro de un auto
Una llamada anónima a eso de las 5:55 a.m. alertó sobre el incidente
25 de mayo de 2026 - 7:03 AM
25 de mayo de 2026 - 7:03 AM
Las autoridades policíacas investigan desde temprano en la mañana del lunes el asesinato de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de un auto en Guayama.
La agente Nexandra Negrón, portavoz de prensa de la Comandancia de Guayama, indicó a El Nuevo Día que, a eso de las 5:55 a.m., una llamada anónima alertó sobre los hechos, ocurridos frente a un parque de la urbanización Jardines de Guamaní.
“Se recibió llamada anónima de un vecino sobre un vehículo con impactos de bala. Cuando llegan los agentes adscritos, había un hombre y una mujer (dentro del auto)”, detalló.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama se dirigen al lugar para continuar la pesquisa.
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