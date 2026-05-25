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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a una mujer y un hombre en Guayama: los cuerpos estaban dentro de un auto

Una llamada anónima a eso de las 5:55 a.m. alertó sobre el incidente

25 de mayo de 2026 - 7:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama se encargan de la pesquisa. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan desde temprano en la mañana del lunes el asesinato de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de un auto en Guayama.

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La agente Nexandra Negrón, portavoz de prensa de la Comandancia de Guayama, indicó a El Nuevo Día que, a eso de las 5:55 a.m., una llamada anónima alertó sobre los hechos, ocurridos frente a un parque de la urbanización Jardines de Guamaní.

“Se recibió llamada anónima de un vecino sobre un vehículo con impactos de bala. Cuando llegan los agentes adscritos, había un hombre y una mujer (dentro del auto)”, detalló.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama se dirigen al lugar para continuar la pesquisa.

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