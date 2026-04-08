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La Casa Blanca dice que Donald Trump discutirá una posible salida de la OTAN de Estados Unidos

Anteriormente el presidente llamó a los miembros de la organización “cobardes”

8 de abril de 2026 - 3:50 PM

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La visita del secretario general de la OTAN a Washington, que ya estaba prevista desde hace tiempo, llega en un momento de máxima tensión entre Trump y los países miembros. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Casa Blanca afirmó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posible retirada del país de la Alianza Atlántica en la reunión que ambos mantendrán hoy mismo en el Despacho Oval.

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La retirada de Estados Unidos de la OTAN “es un asunto que el presidente ha abordado y, creo, es algo que discutirá dentro de un par de horas” con Rutte, explicó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, ante las preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal.

Añadió que “tal vez tengan la oportunidad de escuchar directamente al presidente tras esa reunión, esta misma tarde”.

La visita del secretario general de la OTAN a Washington, que ya estaba prevista desde hace tiempo, llega en un momento de máxima tensión entre Trump y los países miembros, ya que el líder republicano no ha escatimado críticas en público a los aliados por no participar activamente en una operación para reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.El presidente y la primera dama Melania Trump participan en el "White House Easter Egg Roll" en el Jardín Sur.Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson

Trump ha llegado a calificar como “cobardes” a los integrantes de la OTAN, a considerar a la alianza como un “tigre de papel” y a amagar en varias ocasiones, en las últimas semanas, con la salida de Estados Unidos.

Por tanto, la expectación ante la reunión de este miércoles con Rutte en el Despacho Oval es máxima.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Leavitt insistió en la posición oficial de la Casa Blanca: “Tengo una cita textual del presidente de Estados Unidos sobre la OTAN, y la compartiré con todos ustedes: ‘Fueron puestos a prueba y fracasaron’.”

“Y añadiría que resulta bastante lamentable que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense a lo largo de las últimas seis semanas, cuando es precisamente el pueblo estadounidense el que ha estado financiando su defensa”, recalcó.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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