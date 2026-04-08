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Acusan de terrorismo a los detenidos por el ataque frente a la residencia de Zohran Mamdani

Los dos jóvenes de 18 y 19 años enfrentan ocho cargos cada uno por el incidente ocurrido el pasado mes de marzo

8 de abril de 2026 - 2:51 PM

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La policía detiene a Emir Balat luego que intentó detonar un artefacto explosivo durante una protesta en Nueva York. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La justicia federal de Estados Unidos imputó ocho cargos de terrorismo a Emir Balat e Ibrahim Kayumi, los dos jóvenes de 18 y 19 años detenidos por intentar detonar artefactos explosivos el pasado mes de marzo frente a la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

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Según el acta de acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, publicada en las últimas horas, los sospechosos pretendían perpetrar una matanza en nombre del Estado Islámico (EI) que fuera “incluso más grande” que el atentado del maratón de Boston de 2013.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de marzo durante una tensa jornada de protestas antimusulmanas y contraprotestas en el barrio de Upper East Side, frente a Gracie Mansion.

Balat y Kayumi, residentes en Pensilvania, viajaron a Manhattan con dos dispositivos cargados de metralla, según la acusación.

El de 18 años encendió y lanzó el primer artefacto hacia la multitud, mientras que Kayumi le entregó un segundo dispositivo que fue arrojado cerca de oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) antes de ser interceptados.

Tras su arresto, Balat escribió una nota jurando lealtad al Estado Islámico y Kayumi admitió haber consumido “contenido radical” en Internet y haber inspirado su ataque en el grupo terrorista.

En el vehículo de los sospechosos, los agentes hallaron una cámara de salpicadero con grabaciones de sus conversaciones previas al ataque. En las grabaciones, Kayumi afirma: “Todo lo que sé es que quiero iniciar el terror, hermano”.

Además, se localizó un cuaderno con planes alternativos para arrollar civiles con un vehículo pesado y un almacén en Pensilvania con residuos de explosivos.

Tras el intento de atentado este marzo, Mamdani, el primer musulmán en ocupar el cargo, resaltó el trabajo de la policía por enfrentar una “situación caótica”.

Los acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera, uso de armas de destrucción masiva y transporte interestatal de explosivos. De ser hallados culpables, podrían enfrentarse a cadena perpetua.

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Breaking News Zohran Mamdani Nueva YorkTerrorismoTerrorismo en Estados Unidos
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