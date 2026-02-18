Zohran Mamdani reinicia redadas en campamentos de indigentes en Nueva York

Nueva York- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirma que la ciudad reanudará la limpieza de campamentos improvisados de personas sin hogar, prometiendo adoptar un enfoque más humano ante una práctica que criticó anteriormente.

Mamdani puso en pausa la política de desalojo de campamentos del anterior alcalde días después de su toma de posesión en enero, argumentando que no hacía lo suficiente para que la gente accediera a una vivienda.

Sin embargo, el demócrata afirmó el miércoles que su nuevo enfoque -dirigido por el departamento de servicios para personas sin hogar de la ciudad, en lugar de por la policía, y que incluye jornadas de divulgación continuada- tendrá más éxito.

“Nos reuniremos con ellos para ponerles en contacto con centros de acogida, con servicios, con una ciudad que quiere que estén protegidos, bajo techo, calientes y seguros. Y eso es algo que creo que dará resultados mucho mejores”, declaró en una rueda de prensa no relacionada con el tema.

La decisión se produce cuando al menos 19 personas han muerto a la intemperie durante varios días de frío brutal en la ciudad, lo que ha suscitado preocupación por la respuesta municipal. Según la alcaldía, que ha llevado a cabo una agresiva campaña para atraer a los sin techo a nuevos refugios, autobuses con calefacción y centros de acogida, no hay pruebas de que ninguno de los fallecidos viviera en campamentos.

Aun así, la oleada de muertes al aire libre ha puesto a prueba al gobierno de Mamdani, planteando interrogantes sobre si la ciudad podría haber hecho más y reavivando las críticas sobre la relativa falta de experiencia de gestión del nuevo alcalde.

El predecesor de Mamdani, Eric Adams, promocionó las redadas de campamentos improvisados como pieza central de sus esfuerzos por restablecer el orden en la ciudad. Dirigidas por la policía y las brigadas de saneamiento, las redadas suscitaron fuertes protestas de los grupos de defensa de los sin techo y dieron resultados desiguales; aunque la mayoría de los campamentos no se restablecieron, sólo una parte de las personas objeto de las redadas aceptaron un refugio temporal.

De acuerdo con el nuevo planteamiento, la oficina del alcalde dijo que la ciudad primero publicaría un aviso de que el campamento será desalojado y luego enviaría a trabajadores del departamento de ayuda a los sin techo allí todos los días durante una semana para guiar a la gente a los servicios sociales.

Los trabajadores de saneamiento de la ciudad desmantelarían el campamento al séptimo día, con la esperanza de que la gente se hubiera marchado de la zona. Los agentes de policía estarían presentes como observadores, dijo un portavoz.

David Giffen, director ejecutivo de Coalición para los Sin Techo, dijo que su organización se vio “sorprendida” por el anuncio, que tachó de “respuesta política” que poco ayudaría a los neoyorquinos sin hogar.

En su opinión, estas medidas más bien debilitarían la confianza entre los trabajadores de la ciudad y los residentes sin techo, lo que podría provocar más muertes en el próximo fenómeno meteorológico extremo.

“Cuando un trabajador municipal se presenta y tira todas tus pertenencias, no vas a confiar en esa persona la próxima vez que se presente ofreciéndote un lugar donde dormir dentro”, dijo Giffen.