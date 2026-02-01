Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Zohran Mamdani confirma que ya van 14 muertes bajo ola de extremo frío en Nueva York

Desde el 19 de enero más de 860 personas han sido llevadas a refugios y se han abierto albergues en la ciudad

1 de febrero de 2026 - 1:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alto número de muertos ha hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia climática y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar, destaca, el New York Times. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha confirmado que las muertes durante la ola de frío extremo invernal que afecta a varios estados han aumentado a 14 y que al menos en 8 de ellas la hipotermia ha jugado un papel, pero se esperan por los resultados de la autopsia.

RELACIONADAS

Mamdani insistió en que esta ciudad ha operado bajo estado de emergencia desde el 19 de enero y que se han tomado todas las medidas posibles para llevar a los sin techo y otros neoyorquinos que lo necesiten a lugares seguros.

“Cada vida perdida en esta ciudad es una tragedia, y mi corazón está con las familias de los seres queridos de aquellos que han fallecido”, indicó.

Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. Canadá enfrentó ensaciones térmicas de hasta -55 grados centígrados , a consecuencia de un vórtice polar situado sobre el oeste del país, lo que está causando problemas en los sistemas de transporte y eléctrico.Alrededor de 298,000 hogares y negocios seguían sin electricidad el miércoles por la noche, la gran mayoría en Tennessee y Mississippi.
1 / 19 | Tormenta invernal cubre de hielo y nieve las cataratas del Niágara. Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. - Agencia EFE

Señaló además que desde el 19 de enero más de 860 personas han sido llevadas a refugios y otros lugares seguros y se han abierto albergues en los cinco distritos de la ciudad.

Como parte de esos esfuerzos y ante la preocupación de ONGs por los sin techo, la ciudad ha enviado a un contingente de trabajadores sociales y otros empleados municipales a las calles y desplegado autobuses con calefacción donde pueden refugiarse.

El alto número de muertos ha hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia climática y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar, destaca, el New York Times.

Peatones cruzan la calle a lo largo de Broadway durante una tormenta de invierno el sábado, 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV)Una maquinaria remueve la nieve y el hielo de las vías en Lake Forest, Illinois.Peatones cruzan la calle cerca del Radio City Music Hall, en Nueva York.
1 / 45 | Nieve y temperaturas extremas: millones afectados por una impresionante tormenta invernal en Estados Unidos. Peatones cruzan la calle a lo largo de Broadway durante una tormenta de invierno el sábado, 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV) - George Walker IV

El pasado alcalde Eric Adams recurrió a las redes sociales para opinar sobre este asunto el pasado jueves, cuando la cifra arrojaba 10 muertos, y en su mensaje señaló que había “rogado” el entonces electo nuevo alcalde que “no revocara nuestra política que impedía que los neoyorquinos sin hogar se congelaran a la intemperie en campamentos improvisados. No me escuchó”.

La ciudad no ha revelado los nombres de las víctimas, sólo que seis de estos eran conocidos por el Departamento de Servicios Sociales. Tampoco ha dicho en qué lugares fueron hallados a la intemperie.

Breaking NewsNueva YorkFrío Zohran Mamdani
