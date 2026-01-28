Zohran Mamdani nombra a una boricua para liderar el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York

Washington D.C. - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró este martes a la puertorriqueña Lisa García como comisionada del Departamento de Protección Ambiental.

Al anunciar la designación de García, quien fue directora de la región 2 de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) durante la administración del expresidente Joe Biden, Mamdani destacó su “larga trayectoria en la búsqueda de la justicia ambiental y la protección de la salud pública”.

Mamdani mencionó que, como administradora de la región 2 –que incluye a Nueva York y Puerto Rico–, García dirigió un personal de más de 1,000 personas, administró $1,000 millones y “lideró iniciativas que redujeron la contaminación y mejoraron la calidad del aire y del agua”.

Sostuvo que las tareas de García incluyen “supervisar la contaminación, liderar la gestión de las aguas pluviales, supervisar la recolección de aguas residuales y administrar el suministro de agua de nuestra ciudad”.

“Diariamente, los neoyorquinos beben más de 1,000 millones de galones de agua potable, de lo que dependemos para sobrevivir, para vivir nuestras vidas y para llevar una vida saludable. La persona responsable de administrar ese suministro debe ser alguien con la experiencia necesaria para asumir la seriedad de este cargo”, indicó el alcalde.

García agradeció el respaldo de Mamdani, quien hizo otros nombramientos este martes.

“A lo largo de mi carrera, siempre he defendido la justicia ambiental y climática, ya sea representando a grupos comunitarios, trabajando en el gobierno, en organizaciones no gubernamentales o en el ámbito académico. Y ahora, trabajando con esta administración, el alcalde y su equipo, contribuiré a promover esos principios de justicia en el Departamento de Protección Ambiental”, señaló García.

Por su parte, la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez afirmó que ha trabajado con García “en la primera línea de la lucha por la justicia ambiental”.

“Desde el Canal de Gowanus hasta las calles del norte de Brooklyn, Lisa siempre ha sido una férrea defensora de nuestros vecinos más vulnerables”, agregó.

Antes de ser directora regional de la EPA, García, de padre puertorriqueño, fue administradora asociada y asesora principal de las exadministradoras de la EPA Lisa P. Jackson y Gina McCarthy.