Zohran Mamdani promete gobernar a Nueva York “de manera expansiva y audaz”

Nueva York- Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York el jueves, tomando uno de los trabajos más implacables de la política estadounidense con la promesa de transformar el gobierno en nombre de la clase trabajadora que lucha y se esfuerza en la ciudad.

El demócrata rindió protesta en una estación de metro fuera de servicio debajo del Ayuntamiento justo pasada la medianoche, colocando su mano sobre un Corán mientras asumía el cargo como el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Después de trabajar parte de la noche en su nueva oficina, Mamdani regresó al Ayuntamiento en un taxi alrededor del mediodía del jueves para una ceremonia pública más grandiosa, donde el senador estadounidense Bernie Sanders, uno de los referentes políticos del alcalde, dirigiría la toma de protesta por segunda vez.

“A partir de hoy, gobernaremos de manera expansiva y audaz. Puede que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos acusará de carecer del coraje para intentarlo”, dijo Mamdani a una jubilosa multitud.

PUBLICIDAD

“A quienes insisten en que la era del gran gobierno ha terminado, escúchenme cuando digo esto: El Ayuntamiento ya no dudará en usar su poder para mejorar las vidas de los neoyorquinos”, afirmó.

Los neoyorquinos se congregaron en el frío glacial para una fiesta de investidura al sur del Ayuntamiento en una zona de Broadway conocida como el “Cañón de los Héroes”, famosa por sus desfiles con confeti.

Impuestos para los ricos

Durante la ceremonia, Mamdani y otros oradores tocaron el tema que lo llevó a la victoria en las elecciones: la devoción por usar el poder del gobierno para ayudar a los millones de personas que luchan con el alto coste de vida de la ciudad.

“Fui elegido como un socialista democrático y gobernaré como un socialista democrático”, dijo Mamdani. “No abandonaré mis principios por miedo a ser considerado ‘radical’”.

Antes de tomar el juramento, Sanders dijo a la multitud que la mayoría de las cosas que Mamdani quiere hacer, incluido el aumento de impuestos a los ricos, no son radicales en absoluto.

“En el país más rico de la historia del mundo, asegurarse de que las personas puedan vivir en viviendas asequibles no es radical”, dijo a la multitud. “Es un acto correcto y decente”.

En los comentarios de apertura, la representante estadounidense Alexandria Ocasio Cortez dijo que Mamdani sería un alcalde dedicado a la clase trabajadora.

1 / 11 | En imágenes: así fue la primera juramentación de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York justo después de la medianoche del jueves, tomando el juramento del cargo en una histórica estación de metro fuera de servicio en Manhattan. - Yuki Iwamura 1 / 11 En imágenes: así fue la primera juramentación de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York justo después de la medianoche del jueves, tomando el juramento del cargo en una histórica estación de metro fuera de servicio en Manhattan. Yuki Iwamura Compartir

“Son los neoyorquinos quienes han elegido un liderazgo histórico y ambicioso en respuesta a tiempos insostenibles y sin precedentes. Nueva York, hemos elegido el coraje sobre el miedo. Hemos elegido la prosperidad para muchos sobre los beneficios para unos pocos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Mamdani estuvo acompañado en el escenario por su esposa, Rama Duwaji. El alcalde anterior, Eric Adams, estuvo presente, sentado cerca de otro exalcalde, Bill de Blasio.

El actor Mandy Patinkin, quien recientemente recibió a Mamdani para celebrar Janucá, cantó “Over the Rainbow” con niños de un coro de escuela primaria. La invocación fue realizada por el Imam Khalid Latif, director del Centro Islámico de la Ciudad de Nueva York. El poeta Cornelius Eady leyó un poema original titulado “Proof” (“Prueba”).

Además de ser el primer alcalde musulmán de la ciudad, también es el primero de ascendencia sudasiática y el primero nacido en África. A sus 34 años, es también el regidor más joven de la ciudad en generaciones.

Atención infantil y autobuses gratis

En una campaña que ayudó a convertir “asequibilidad” en una palabra de moda en todo el espectro político, el demócrata socialista prometió un cambio transformador con políticas destinadas a reducir el coste de vida en una de las ciudades más caras del mundo. Su programa incluía jardines de infantes y autobuses gratuitos, congelación del alquiler para alrededor de un millón de hogares y una prueba piloto de tiendas de comestibles administradas por las autoridades municipales.

En su discurso de investidura, Mamdani insistió en que no desperdiciará su oportunidad de implementar esas políticas.

“Un momento como este es inusual. Pocas veces tenemos tal oportunidad de transformar y reinventar. Más infrecuente aún es que sean las propias personas quienes tengan las manos en las palancas del cambio. Y, sin embargo, sabemos que, con demasiada frecuencia en nuestro pasado, momentos de gran posibilidad han sido entregados rápidamente a una imaginación pequeña y a una ambición aún menor “, señaló.

PUBLICIDAD

Pero también tendrá que afrontar otras responsabilidades: la gestión de la basura, la nieve y las ratas, mientras se le culpa por los retrasos en el metro y los baches en las carreteras.

Mamdani nació en Kampala, Uganda, hijo de la cineasta Mira Nair y del académico y escritor Mahmood Mamdani. Su familia se mudó a la ciudad de Nueva York cuando él tenía 7 años, y creció en una urbe marcada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la que los musulmanes no siempre se sentían bienvenidos. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018.

Trabajó en campañas políticas para candidatos demócratas en la ciudad antes de postularse para un cargo público, y obtuvo un escaño en la Asamblea estatal en 2020 como representante de una parte de Queens.

Mamdani y su esposa, Rama Duwaji, dejarán su apartamento de una habitación con alquiler estabilizado en un barrio periférico para instalarse en la majestuosa residencia oficial del alcalde en Manhattan.

Mamdani hereda una ciudad en auge, después de años de lenta recuperación tras la pandemia del COVID-19. Los delitos violentos han caído a niveles prepandémicos. Los turistas han regresado. El desempleo, que se disparó durante el inicio de la década de 2020, también ha vuelto a los niveles de la época anterior al coronavirus.

1 / 23 | Así transcurrió la visita del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al Centro Islámico del Caribe en Caimito. El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. - Xavier Araújo 1 / 23 Así transcurrió la visita del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al Centro Islámico del Caribe en Caimito El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. Xavier Araújo Compartir

Sin embargo, sigue habiendo una profunda preocupación por los altos precios y el aumento de los alquileres en la ciudad.

También tendrá que lidiar con el presidente republicano, Donald Trump.

Durante la contienda por la alcaldía, el presidente amenazó con devolver fondos federales a la ciudad si Mamdani ganaba y planteó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.

PUBLICIDAD

Pero el mandatario sorprendió a aliados y opositores por igual al invitar al demócrata a la Casa Blanca para lo que terminó siendo una reunión cordial en noviembre.

“Quiero que haga un gran trabajo y lo ayudaré a hacer un gran trabajo”, dijo el mandatario.

Los progresistas arremeten contra Trump

Aun así, es casi seguro que resurjan las tensiones entre los dos líderes, dadas sus profundas discrepancias políticas, especialmente en materia de inmigración.

El jueves, en la ceremonia de investidura, varios oradores criticaron la medida del gobierno de Trump de deportar a más inmigrantes y expresaron la esperanza de que el Ayuntamiento de Mamdani sea un aliado de las personas señaladas por el presidente.