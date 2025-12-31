Por primera vez en la historia de Nueva York: Zohran Mamdani prestará juramento como alcalde sobre un Corán

Nueva York— El alcalde electo Zohran Mamdani prestará juramento sobre un Corán centenario, lo que marca la primera vez que un alcalde de la ciudad de Nueva York utiliza el texto sagrado del islam para jurar su cargo y subraya una serie de primicias históricas para la ciudad.

Cuando el demócrata de 34 años asuma la alcaldía poco después de la medianoche en una estación de metro cerrada desde hace tiempo bajo el Ayuntamiento, será el primer musulmán, el primer surasiático y africano en ocupar ese cargo.

Estos hitos, así como los Coranes históricos que utilizará para la ceremonia, reflejan la longeva y vibrante población musulmana de la ciudad más poblada del país, según un académico que ayudó a la esposa de Mamdani, Rama Duwaji, a seleccionar uno de los libros.

La mayoría de los predecesores de Mamdani prestaron juramento sobre una Biblia, aunque el juramento de respetar las constituciones federal, estatal y municipal no exige el uso de ningún texto religioso.

PUBLICIDAD

Si bien durante su campaña se centró en la asequibilidad, Mamdani habló abiertamente de su fe musulmana. Apareció con frecuencia en mezquitas de los cinco distritos, construyendo una base de apoyo que incluía a muchos votantes musulmanes y del sur de Asia que votaban por primera vez.

Un vistazo al Corán que usará Mamdani

Mamdani posará su mano sobre dos ejemplares del Corán durante la ceremonia del metro y sobre un tercero durante una ceremonia posterior en el Ayuntamiento el primer día del año. Dos pertenecían a sus abuelos. El tercero es un manuscrito de bolsillo que data de finales del siglo XVIII o principios del XIX y que forma parte de la colección del Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Esta foto, proporcionada por la Biblioteca Pública de Nueva York, muestra el Corán de Schomburg el 16 de diciembre de 2025 en Nueva York. (Jonathan Blanc/Biblioteca Pública de Nueva York vía AP) (Jonathan Blanc)

Ese Corán simboliza la diversidad y el alcance de los musulmanes de la ciudad, afirmó Hiba Abid, curadora de Estudios Islámicos y de Oriente Medio de la Biblioteca Pública de Nueva York.

“Es un Corán pequeño, pero reúne elementos de fe e identidad en la historia de la ciudad de Nueva York”, afirmó Abid. La campaña no ha ofrecido más detalles sobre los de los abuelos de Mamdani.

La historia de este Corán en particular

El manuscrito fue adquirido por Arturo Schomburg, un historiador puertorriqueño negro cuya colección documentó las contribuciones globales de las personas de ascendencia africana. Si bien no está claro cómo Schomburg llegó a poseer el Corán, los académicos creen que reflejó su interés en la relación histórica entre el islam y las culturas negras en Estados Unidos y en toda África.

PUBLICIDAD

A diferencia de los manuscritos religiosos ornamentados asociados con la realeza o las élites, la copia del Corán que Mamdani utilizará tiene un diseño modesto. Tiene una encuadernación de color rojo intenso con un sencillo medallón floral y está escrita en tinta negra y roja. La escritura es sencilla y legible, lo que sugiere que fue creada para el uso diario y no para una exhibición ceremonial.

Estas características indican que el manuscrito estaba destinado al lector común, dijo Abid, una cualidad que describió como fundamental para su significado.

“La importancia de este Corán no radica en el lujo, sino en su accesibilidad”, afirmó.

Dado que el manuscrito no tiene fecha ni firma, los investigadores se basaron en su encuadernación y escritura para estimar su fecha de producción, situándolo en algún momento entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, durante el período otomano, en una región que abarca lo que hoy es Siria, Líbano, Israel, los territorios palestinos y Jordania.

Abid afirmó que el viaje del manuscrito a Nueva York refleja la compleja trayectoria de Mamdani. Mamdani es un neoyorquino del sur de Asia nacido en Uganda, mientras que Duwaji es sirio-estadounidense.

Identidad y controversia

El meteórico ascenso de un socialista democrático musulmán también provocó un aumento de la retórica islamófoba, amplificada por la atención nacional sobre la contienda.

Esta foto, proporcionada por la Biblioteca Pública de Nueva York, muestra el Corán de Schomburg el 16 de diciembre de 2025 en Nueva York. (Jonathan Blanc/Biblioteca Pública de Nueva York vía AP) (Jonathan Blanc)

En un emotivo discurso días antes de las elecciones, Mamdani afirmó que la hostilidad solo había fortalecido su determinación de ser visible respecto a su fe.

PUBLICIDAD

“No cambiaré quién soy, cómo como ni la fe que me enorgullece llamar mía”, declaró. “Ya no me buscaré en las sombras. Me encontraré en la luz”.

La decisión de usar un Corán ha generado nuevas críticas por parte de algunos conservadores. El senador estadounidense Tommy Tuberville, de Alabama, escribió en redes sociales: “El enemigo está al otro lado de las puertas”, en respuesta a un artículo sobre la investidura de Mamdani. El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, un grupo de derechos civiles, ha calificado a Tuberville de extremista antimusulmán basándose en declaraciones anteriores.

Esta reacción no es nueva. En 2006, Keith Ellison, el primer musulmán elegido para el Congreso, se enfrentó a la condena de los conservadores tras optar por usar un Corán para su juramento ceremonial.

Tras la investidura, el Corán se exhibirá al público en la Biblioteca Pública de Nueva York. Abid dijo que espera que la atención en torno a la ceremonia, ya sea de apoyo o crítica, anime a más personas a explorar las colecciones de la biblioteca que documentan la vida islámica en Nueva York, desde música armenia y árabe de principios del siglo XX grabada en la ciudad hasta relatos de primera mano sobre la islamofobia tras los atentados del 11 de septiembre.