Zohran Mamdani y el Louvre, en la lista de las palabras mal pronunciadas de 2025

Dallas - Desde la elección de Zohran Mamdani hasta la intriga en torno al robo de joyas en el Louvre, seguir el ritmo de las noticias de este año también ha dejado a algunos estadounidenses con problemas de pronunciación. Por eso, tanto el nombre del nuevo alcalde de Nueva York como el del famoso museo parisino figuran en la lista de las palabras más mal pronunciadas de 2025.

La empresa de aprendizaje de idiomas Babbel y la compañía de subtítulos The Captioning Group publicaron el jueves una lista de las palabras con las que más se han peleado este año los presentadores de informativos, políticos y otros personajes públicos de Estados Unidos, ofreciendo una visión general de las personas y los temas que han dado que hablar a los estadounidenses.

En su ascenso político, el nombre de Mamdani, socialista democrático, se confundía a menudo. Cuando asuma el cargo en enero, Mamdani, de 34 años, se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero nacido en África y el primero de origen sudasiático. Babbel dijo que su nombre -que debería pronunciarse zoh-RAHN mam-DAH-nee- se pronunciaba mal sobre todo cuando la gente intercambiaba la “M” y la “N” de su apellido.

Mamdani ha dicho que no le importa si alguien intenta pronunciar su nombre correctamente y falla, pero que algunos lo pronuncian mal intencionadamente. Durante un debate sobre la carrera a la alcaldía, reprendió al ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo por la pronunciación de su nombre, diciéndole a su oponente: “Me llamo Mamdani. M-A-M-D-A-N-I”.

El robo de las joyas de la corona francesa del Louvre en octubre hizo que mucha gente pronunciara mal el nombre del museo más visitado del mundo. Babbel dice que la pronunciación correcta es LOOV-ruh, con una pronunciación muy suave en la “ruh”, que puede ser un reto para los angloparlantes.

“Muchas de estas palabras proceden de idiomas diferentes, por lo que tenemos que adaptarnos a un sonido que nunca antes habíamos emitido”, explica Esteban Touma, experto en lingüística y cultura de Babbel.

Otras palabras y nombres de la lista son:

- Acetaminofén, el ingrediente activo del Tylenol, se pronuncia uh-SEE-tuh-MIH-nuh-fen. El presidente Donald Trump dio a los humoristas mucho material cuando tropezó con la palabra al implorar a las mujeres embarazadas que evitaran tomar el analgésico a pesar de las pruebas no concluyentes sobre si un exceso podría estar relacionado con el autismo.

- Alex Murdaugh, el destacado abogado de Carolina del Sur condenado a cadena perpetua por los asesinatos a tiros de su mujer y su hijo en 2021, se pronuncia AL-ick MUR-dock. Este año el caso fue dramatizado en una serie en Hulu.

- Mounjaro, que se pronuncia mown-JAHR-OH, forma parte de una oleada de medicamentos contra la diabetes y la obesidad cuya popularidad se ha disparado debido al peso que la gente ha perdido al tomar las inyecciones.

Varias palabras de la lista estadounidense, entre ellas Louvre y Mounjaro, también figuran en la del Reino Unido, elaborada por Babbel y el British Institute of Verbatim Reporters, una organización de profesionales del subtitulado. La tormenta Éowyn, que azotó Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia en enero, colocó ese nombre en la lista del Reino Unido. Babbel dice que la pronunciación correcta es ay-OH-win, dicho con un patrón de tres tiempos.

A lo largo del año, los subtituladores toman nota de las palabras que aparecen una y otra vez como difíciles de pronunciar, deletrear o que son de reciente aparición. Los lingüistas de Babbel también hacen un seguimiento de los nuevos problemas de pronunciación que detectan.