Zohran Mamdani mantiene sus críticas a Donald Trump pese a reunión amistosa en la Casa Blanca
El alcalde electo de Nueva York reafirmó su postura sobre las acciones del presidente como déspota y fascista
23 de noviembre de 2025 - 1:40 PM
WASHINGTON - El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, no se retractó en una entrevista emitida el domingo de sus críticas pasadas de que el presidente Donald Trump actuaba como un déspota y un fascista tras una reunión sorprendentemente amistosa entre ambos en la Casa Blanca.
El socialista demócrata recién elegido y el presidente republicano se han criticado ferozmente en el pasado.
Trump llamó a Mamdani “lunático 100% comunista” en una publicación en las redes sociales tras la victoria electoral del alcalde entrante, y Mamdani ha dicho que Trump atacaba la democracia. Sin embargo, los dos adversarios políticos salieron sonrientes de la reunión del viernes y hablaron de objetivos comunes.
Preguntado por sus críticas anteriores durante una entrevista en “Meet the Press”, realizada el sábado, Mamdani dijo que sus opiniones no habían cambiado.
“Todo lo que he dicho en el pasado, lo sigo creyendo”, dijo Mamdani. “Y eso es lo que creo que es importante en nuestra política, que no rehuyamos los desacuerdos, pero que entendamos qué es lo que nos lleva a esa mesa, porque yo no voy al Despacho Oval a defender un punto de vista o una postura. Voy allí para cumplir con los neoyorquinos”.
Trump había hecho caso omiso de las críticas de Mamdani el viernes e incluso salió en su defensa varias veces. Cuando un periodista le preguntó si Mamdani mantendría sus comentarios de que Trump es un fascista, Trump intervino antes de que Mamdani pudiera responder completamente a la pregunta.
“No pasa nada. Puedes decir que sí. ¿DE ACUERDO?” dijo Trump. “Es más fácil. Es más fácil que explicarlo. No me importa”.
Preguntado por las críticas fascistas en “Meet the Press”, Mamdani dijo: “Es algo que he dicho en el pasado. Lo digo hoy”.
Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, dijo en el programa de entrevistas “State of the Union” de la CNN que Trump quiere trabajar con todos los que se preocupan por el futuro del pueblo estadounidense.
“A veces discrepamos sobre políticas”, dijo Hassett, “pero creo que el objetivo de mejorar la vida de todos es algo que comparte mucha gente tanto del lado demócrata como del republicano”.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
