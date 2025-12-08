Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Zohran Mamdani informa a inmigrantes en Nueva York sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

En el video, Mamdani prometió proteger a los tres millones de inmigrantes de la ciudad

8 de diciembre de 2025 - 10:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zohran Mamdani explicó que las personas en Estados Unidos pueden optar por no hablar con los agentes federales de inmigración. (Xavier Araújo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video en las redes sociales el domingo explicando el derecho de los inmigrantes a negarse a hablar con o acatar órdenes de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), días después que agentes federales realizaron una redada en Manhattan.

RELACIONADAS

En el video, Mamdani prometió proteger a los tres millones de inmigrantes de la ciudad, afirmando: “Todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos”.

Explicó que las personas en Estados Unidos pueden optar por no hablar con los agentes federales de inmigración, pueden filmarlos sin interferir y también rechazar sus solicitudes de entrar en espacios privados. Los agentes del ICE no pueden entrar en lugares como un hogar, escuela o área privada de un lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez, subrayó Mamdani.

El ICE tiene permitido legalmente mentirte, pero tienes el derecho de permanecer en silencio. Si estás siendo detenido, siempre puedes preguntar, ‘¿Estoy libre para irme?’ repetidamente hasta que te respondan”, expresó Mamdani, quien asumirá el cargo de alcalde el 1 de enero.

Sus comentarios se produjeron una semana después que manifestantes se congregaron cuando agentes del ICE intentaban detener a personas en Canal Street, cerca del barrio chino de Nueva York. Una redada de inmigración similar en el mismo vecindario en octubre pasado también fue recibida con protestas.

“Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, manifestó Mamdani en el video del domingo.

Semanas antes, Mamdani tuvo una sorprendentemente cordial reunión en la Oficina Oval con el presidente Donald Trump, cuyo gobierno está llevando a cabo operaciones de control de inmigración federal en varias ciudades de Estados Unidos, más recientemente en Nueva Orleans.

