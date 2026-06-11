Se va la luz en plena graduación de la UPR en Arecibo

Una falla en una línea de transmisión eléctrica interrumpió por cerca de media hora la graduación de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, que se celebró esta mañana en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

“Lamentamos profundamente el inconveniente provocado por la interrupción del servicio eléctrico ocurrida durante nuestra ceremonia de graduación. Reconocemos que este es un momento único e irrepetible para nuestros estudiantes, sus familias y toda la comunidad universitaria, por lo que comprendemos la frustración que una situación como esta puede generar. Puerto Rico continúa enfrentando serios retos relacionados con la estabilidad del sistema eléctrico y, lamentablemente, hoy nos correspondió vivir esta realidad en medio de una de las celebraciones más importantes para nuestra institución”, expresó, por escrito, la rectora Lisette Marrero Valladares.

Videos circulados en redes sociales documentaron el apagón, mientras los graduandos y sus familiares en las gradas abucheaban y encendían las luces de sus teléfonos móviles. Un portavoz de la UPR confirmó que la ceremonia se detuvo por aproximadamente 30 minutos mientras se aguardaba por el restablecimiento del servicio eléctrico.

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El zar de Energía, Josué Colón, detalló que la interrupción fue causada por una avería en una línea de transmisión de 38,000 voltios que afectó buena parte de la región de Arecibo. Según el portal de LUMA Energy, más de 13,000 abonados en la región llegaron a perder el servicio.

“Fue una avería que tuvo LUMA en la línea de subtransmisión de 38,000 voltios que suple el coliseo. Tan pronto ocurrió esa avería, nos comunicamos con personal de LUMA para que atendiera la situación. El personal de LUMA se movilizó al área, revisó y corrigió lo que había y restableció el servicio al coliseo”, dijo Colón.