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Se va la luz en plena graduación de la UPR en Arecibo

La rectora Lisette Marrero lamentó la interrupción de la ceremonia causada por una avería en una línea de transmisión

11 de junio de 2026 - 3:24 PM

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Estudiantes y sus familiares documentaron el momento en redes sociales. (Carlos Osorio)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Una falla en una línea de transmisión eléctrica interrumpió por cerca de media hora la graduación de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, que se celebró esta mañana en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

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“Lamentamos profundamente el inconveniente provocado por la interrupción del servicio eléctrico ocurrida durante nuestra ceremonia de graduación. Reconocemos que este es un momento único e irrepetible para nuestros estudiantes, sus familias y toda la comunidad universitaria, por lo que comprendemos la frustración que una situación como esta puede generar. Puerto Rico continúa enfrentando serios retos relacionados con la estabilidad del sistema eléctrico y, lamentablemente, hoy nos correspondió vivir esta realidad en medio de una de las celebraciones más importantes para nuestra institución”, expresó, por escrito, la rectora Lisette Marrero Valladares.

Videos circulados en redes sociales documentaron el apagón, mientras los graduandos y sus familiares en las gradas abucheaban y encendían las luces de sus teléfonos móviles. Un portavoz de la UPR confirmó que la ceremonia se detuvo por aproximadamente 30 minutos mientras se aguardaba por el restablecimiento del servicio eléctrico.

El zar de Energía, Josué Colón, detalló que la interrupción fue causada por una avería en una línea de transmisión de 38,000 voltios que afectó buena parte de la región de Arecibo. Según el portal de LUMA Energy, más de 13,000 abonados en la región llegaron a perder el servicio.

“Fue una avería que tuvo LUMA en la línea de subtransmisión de 38,000 voltios que suple el coliseo. Tan pronto ocurrió esa avería, nos comunicamos con personal de LUMA para que atendiera la situación. El personal de LUMA se movilizó al área, revisó y corrigió lo que había y restableció el servicio al coliseo”, dijo Colón.

“Nada opacará el logro de nuestros graduandos. Hemos realizado los ajustes necesarios y flexibilizado algunos aspectos del protocolo para asegurar que cada estudiante reciba su grado y sea reconocido como merece, junto a sus familiares y seres queridos. Agradecemos la paciencia, comprensión y colaboración de todos los presentes. Hoy celebramos años de sacrificio, esfuerzo y perseverancia, y nuestro compromiso es que cada uno de nuestros graduandos viva este momento con la dignidad y el reconocimiento que ha ganado”, abundó, por su parte, la rectora Marrero Valladares.

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UPR en AreciboLUMA EnergyGraduaciónJosué ColónZar de Energía
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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