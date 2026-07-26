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DRNA evalúa nuevos mecanismos para remover el sargazo de las costas

La agencia asegura que trabaja junto a los alcaldes de los pueblos costeros para atender el problema

26 de julio de 2026 - 5:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La proyección de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica es que lleguen a nuestras costas 102 millones de toneladas métricas de sargazo en esta temporada. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La unidad especializada de sargazo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) evalúa nuevos mecanismos para atender la remoción del sargazo en las costas de la isla, luego que las proyecciones más recientes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA,en inglés) superaran los pronósticos iniciales.

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“Se evalúa utilizar unas mallas que se lanzan desde embarcaciones para capturar ese sargazo que está sobre la superficie del océano. Además de eso, se evalúan unos ‘booms’ (barreras flotantes), que ya esto sería debajo del mar. Esta última estará siendo consultada por lo que es el Cuerpo de Ingenieros, pero no se descartan otras alternativas”, sostuvo este domingo Brendaliz González Méndez, directora interina de la División Legal del DRNA.

La funcionaria precisó que, aunque la Universidad del Sur de la Florida había estimado alrededor de 55 millones de toneladas métricas de sargazo en las costas de Puerto Rico, la NOAA, posteriormente, recalculó la proyección y la ajustó a 102 millones de toneladas métricas de sargazo.

El verano pasado, las aguas del Caribe recibieron una marca histórica de 44 toneladas métricas de sargazo, cifra que ya se superó este mes, puntualizó el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, en una entrevista reciente con El Nuevo Día.

Este evento no tan solo ocurre en Puerto Rico. Nosotros, por estar en el área norte, en esa área del Atlántico, nos vemos sumamente afectados. La temporada de sargazo usualmente comienza en abril y termina aproximadamente en el mes de noviembre”, apuntó, en tanto, González Méndez.

El total de sargazo registrado en junio de 2026 a nivel regional se situó apenas 10% por debajo del récord histórico alcanzado en 2025.Julio Morell Rodríguez, director ejecutivo e investigador principal de CARICOOS, anticipó que este año podría registrarse una temporada de sargazo de intensidad similar a la de 2025, ante el aumento significativo de esta macroalga en el océano Atlántico al este de Puerto Rico.La llegada del sargazo a Puerto Rico no depende únicamente de la cantidad que se encuentre en el Atlántico, sino también de las corrientes oceánicas y, particularmente, de la dirección de los vientos.
1 / 13 | Así luce la llegada del sargazo a las costas de Puerto Rico. El total de sargazo registrado en junio de 2026 a nivel regional se situó apenas 10% por debajo del récord histórico alcanzado en 2025. - Suministrada

“En este año, hubo sargazo que pudo ser identificado para el mes de enero en México, así como en la República Dominicana, así que el evento ha iniciado previo a la temporada usual”, agregó.

Para la remoción del sargazo, el DRNA cuenta con dos embarcaciones sargaceras, drones que identifican dónde está el alga y cuatro excavadoras de brazo largo. El equipo es transportado alrededor de la isla para atender las necesidades que surjan, se informó.

González Méndez aseguró, en conferencia de prensa en La Fortaleza, que el DRNA, junto a los alcaldes de pueblos costeros, remueve el sargazo acumulado en las costas.

“Todos estos eventos se coordinan con los alcaldes específicamente, ya que el DRNA trabaja en lo que es remover ese sargazo y, junto con los ejecutivos municipales, entonces, se trabaja lo que es la disposición de los mismos”, sostuvo la funcionaria.

En expresiones recientes, el titular del DRNA manifestó que la remoción de sargazo con malla “es un proceso más lento, menos efectivo“, que no habían considerado para La Parguera, donde la semana pasada había cerca de 80 cuerdas cubiertas con el material. El secretario reconoció en la entrevista con este medio la limitación de recursos en la agencia para hacer frente al problema.

La Parguera, en Lajas así como playas de Cabo Rojo, Culebra, Ceiba, Vieques y Fajardo tienen la mayor concentración de sargazo en esta temporada.

Ninguno de los alcaldes de estos pueblos estuvo disponible para entrevista este domingo.

“En todo momento, el secretario (Quiles) ha instruido a su personal, inclusive a esta servidora, de que seamos muy atentos a las peticiones de los alcaldes. ¿Por qué? Porque son ellos quienes de primera mano identifican, en esos 44 municipios costeros, la presencia de sargazo, y lógicamente de esa manera activa lo que es la presencia del Departamento“, puntualizó González Méndez.

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SargazoPlayasPlayas de Puerto RicoDRNADepartamento de Recursos Naturales y AmbientalesFajardo
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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