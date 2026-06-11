¿Se arrepintió? Tras amenazas a Irán, Donald Trump dice que suspendió nuevos ataques militares

El presidente Donald Trump declaró el jueves que había suspendido nuevos ataques militares contra Irán, pocas horas después de amenazar con intensificar la guerra.

Trump había amenazado con lanzar ataques contra Irán y con tomar el control de sus industrias del petróleo y el gas, mientras la escalada de ataques entre ambos países empujaba a Oriente Medio hacia una guerra más grande.

En una publicación en las redes sociales, mencionó que Estados Unidos atacaría a Irán “ esta noche con gran dureza” y que “asumiría el control total” de las industrias del petróleo y el gas de Irán.

“Estados Unidos atacará a Irán esta noche con gran dureza (¡su Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!)”, escribió más temprano Trump en su red Truth Social.

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Trump comparó sus planes para Irán con la forma en que Estados Unidos tomó el control del sector petrolero de Venezuela tras la detención del entonces presidente Nicolás Maduro en enero.

“Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para EE.UU.”, aseguró Trump, que tras ordenar la captura de Maduro, acordó manejar las ventas de petróleo venezolano con el nuevo Gobierno de Caracas.

La publicación se produce después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques por segundo día consecutivo. El ataque estadounidense, que se prolongó hasta la madrugada del jueves en Irán, pareció más intenso y de mayor alcance que el del día anterior.

Irán reveló escasa información sobre la magnitud de los daños y afirmó que había respondido con fuego contra Kuwait, Baréin y Jordania, al igual que había hecho el día anterior.

Las amenazas de Trump del jueves, aunque contundentes, representaron su última escalada verbal en la guerra con Irán. En abril, advirtió a Irán de que “toda una civilización perecerá esta noche, para no volver jamás” si no aceptaba sus condiciones, antes de prorrogar el alto el fuego en la guerra.

La isla de Kharg —situada al otro lado del Golfo Pérsico, frente a las bases estadounidenses de Kuwait y Arabia Saudí— es el corazón de la industria petrolera iraní, por donde pasa el 90% de sus exportaciones. Su importancia radica en que la costa iraní es, en su mayor parte, demasiado poco profunda para que puedan atracar los petroleros.

Las tropas estadounidenses estarían expuestas a ataques en la isla de Kharg debido a su proximidad —unas 21 millas (os 33 kilómetros)— al territorio continental iraní, desde donde se podrían lanzar misiles, drones y fuego de artillería.

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