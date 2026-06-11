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Donald Trump tiene previsto nombrar al fiscal federal Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional

El presidente de Estados Unidos anunció el nombramiento en las redes sociales en medio de la presión del Congreso

11 de junio de 2026 - 3:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En su calidad de fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton dirige la fiscalía más grande y prestigiosa del Departamento de Justicia. (Seth Wenig)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - El presidente Donald Trump anunció hoy, jueves, que tiene previsto nombrar a Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y ex presidente de la Comisión de Valores y Bolsa, como el nuevo director de Inteligencia Nacional.

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Trump anunció el nombramiento en las redes sociales en medio de la presión del Congreso para que designara a un sustituto permanente de Tulsi Gabbard, quien dimitió el mes pasado.

El presidente enfrentó una fuerte reacción negativa por su decisión de nombrar a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, como director en funciones.

La situación ha provocado un punto muerto en el Congreso después de que los demócratas anunciaran que se negarían a renovar los poderes de inteligencia exterior a menos que Trump retirara la candidatura de Pulte y designara a un candidato definitivo.

“Pocas personas en el ámbito jurídico gozan de tanto respeto como Jay”, escribió Trump. “Animo al Senado de los Estados Unidos a que apruebe el nombramiento de Jay lo antes posible”.

En su calidad de fiscal federal de Manhattan, Clayton dirige la fiscalía más grande y prestigiosa del Departamento de Justicia, con una amplia cartera de casos que abarca desde el terrorismo y el espionaje hasta el fraude bursátil y la corrupción pública.

Trump ha reafirmado su decisión de nombrar a Pulte director en funciones, aunque ha subrayado que se trataría de un cargo de corta duración. El presidente ha declarado que quiere que Pulte reduzca el tamaño de la oficina, que ya se ha recortado considerablemente durante su segundo mandato.

Gabbard afirmó que tenía que dejar el cargo porque su marido está recibiendo tratamiento contra el cáncer. El puesto implica supervisar la coordinación de 18 agencias de inteligencia.

Al nombrar a Clayton para el cargo, Trump también resaltó su trayectoria al frente del bufete Sullivan & Cromwell, al que Trump describió como “uno de los bufetes más destacados y exitosos del mundo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada antes de su publicación.

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Donald TrumpBreaking NewsEstados Unidos
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