Aumentan de 10 a 13 víctimas en Nueva York por primera tormenta invernal

El número de muerte en la ciudad de Nueva York durante el azote de la primera tormenta invernal la pasada semana aumentó de a 10 a 13, de acuerdo con un portavoz del Ayuntamiento, pero se desconocen aún más detalles ni los nombres de ninguna de las víctimas, señala este domingo NBC.

De acuerdo con la cadena, la portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec, dio conocer el viernes en la noche la nueva cifra pero se desconoce dónde fueron hallados. La autopsia revelará la causa de las muertas de estas personas, que fueron halladas todas a la intemperie durante el paso de una de las peores tormentas invernales en los últimos años.

De los primeros diez que confirmó el alcalde Zohran Mandani, seis fallecieron por hipotermia y eran conocidos por el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar.

Esto incluye aumentar la visibilidad de los autobuses con calefacción para que puedan refugiarse allí y colocar letreros más claros sobre su ubicación.

Entre los primeros diez hallados la pasada semana, un hombre fue descubierto bajo una capa de nieve en un banco de un parque en el distrito de Queens, otro a pocos pasos de un hospital en Manhattan mientras que otro estaba bajo una vía elevada del metro en El Bronx, de acuerdo con NBC.

También señala que el hombre de Queens fue hallado el pasado domingo con papeles de alta en su bolsillo del hospital Elmhurst, que pertenece a la red de hospitales públicos, y al momento que salió de allí ya se había activado el Código Azul por las bajas temperaturas, según ha señalado la senadora estatal del distrito, Jessica Ramos.

Bajo ese Código Azul de políticas por condiciones extremas del clima, los pacientes sin hogar no deben volver a la calle.

“Es devastador saber que el gobierno podría haber hecho más y no lo hizo. Hay preguntas reales que exigen respuestas”, dijo la legisladora, citada por NBC.