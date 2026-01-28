El hombre que mató a golpes a cuatro personas en Nueva York escuchaba voces que le decían que matara

Nueva York- A un hombre juzgado por apalear hasta la muerte a cuatro hombres con una barra de metal mientras dormían en las calles de Nueva York se le había diagnosticado esquizofrenia cuando salió de la cárcel meses antes y escuchaba voces que le decían que tenía que matar a 40 personas o él también moriría, dijo su abogado a los miembros del jurado el martes.

Randy Santos, de 31 años, está haciendo valer una defensa por demencia en su juicio en el tribunal estatal de Manhattan. A través de sus abogados, ha reconocido haber cometido el atropello de Chinatown en 2019. Pero, argumentan, no es penalmente responsable porque la enfermedad mental ha contaminado su mente con pensamientos irracionales y lo ha dejado propenso a la violencia.

Si lo consiguen, Santos podría ser enviado a un centro de tratamiento psiquiátrico en lugar de a prisión.

“Necesitaba que las voces se detuvieran. Necesitaba salvar su propia vida”, dijo la abogada de Santos, Marnie Zien, en una declaración inicial. “No vio otra salida”.

PUBLICIDAD

Santos, de 31 años, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asesinato en primer grado por las muertes de Florencio Moran, Nazario Vásquez Villegas, Anthony Manson y Chuen Kok y cargos de intento de asesinato por agresiones que dejaron a otros dos hombres gravemente heridos. Fueron algunos de los 319 asesinatos ocurridos en la ciudad de Nueva York en 2019, incluidos 52 en Manhattan.

El vídeo de vigilancia captó a Santos “levantando repetidamente la barra por encima de su cabeza y haciéndola caer sobre la cabeza” de una de las víctimas, dijo a los miembros del jurado Alfred Peterson, ayudante del fiscal del distrito.

Una pareja que tenía una cita en la calle Bowery de Manhattan le vio golpear a otro hombre con la misma arma, según Peterson. La policía encontró a Santos portando la barra, que estaba cubierta de sangre y pelo. Las pruebas mostraron que tenía su ADN en un extremo y sangre de algunas de sus víctimas en el otro, dijo el fiscal.

ARCHIVO - Agentes del Departamento de Policía de Nueva York investigan la escena de un ataque en el barrio chino de Manhattan, el 5 de octubre de 2019, en Nueva York. (Foto AP/Jeenah Moon, Archivo) (Jeenah Moon)

A prisión o a un centro psiquiátrico

Si el jurado condenara a Santos, rechazando su defensa por demencia, podría ser condenado a cadena perpetua. En caso contrario, podría ser sometido a tratamiento involuntario durante el tiempo que fuera necesario.

Peterson instó a los miembros del jurado a mirar más allá de las alegaciones sobre la salud mental de Santos y declararlo culpable de todos los cargos, diciéndoles que las pruebas demostrarán que Santos “sabía exactamente lo que estaba haciendo y las consecuencias de lo que estaba haciendo - que estaba matando a estos hombres”, dijo el fiscal.

PUBLICIDAD

Santos miró calle arriba y calle abajo y “vio que no había moros en la costa” antes de iniciar el ataque, dijo Peterson. A continuación, se detuvo para dejar que un peatón -y posible testigo- abandonara la zona antes de arremeter contra otro hombre, dijo Peterson. Sabía que “era legal y moralmente incorrecto”, dijo el fiscal.

Santos incluso se reconoció en el vídeo de vigilancia del ataque, dijo Peterson. Cuando le mostraron las imágenes tras su detención, dijo a la policía: “Sí, soy yo”.

Santos, oriundo de la República Dominicana que se mudó a Nueva York cuando era niño, atacó a cinco hombres entre la 1:30 y las 2 de la madrugada del 5 de octubre de 2019, golpeando sus cabezas repetidamente con una barra de 1.2 metros que encontró en la calle, dijo Peterson. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 39 y los 83 años.

El único superviviente, David Hernández, de 49 años, herido de gravedad, se tambaleó hasta una calle cercana, donde los agentes de policía intentaban reanimar a otra víctima de Santos.

Peterson dijo que Santos había hecho un “ensayo” una semana antes, hiriendo gravemente a otro hombre golpeándole la cabeza con un palo de madera en otro barrio de Manhattan.

Santos, que ha estado yendo y viniendo de la cárcel a centros de tratamiento psiquiátrico desde su detención, llevaba una camisa blanca de botones desabrochada y una corbata mientras se sentaba entre sus abogados en la mesa de la defensa. Escuchó el alegato inicial de Zien a través de un intérprete de español, pero se quitó los auriculares de la oreja mientras Peterson hablaba.

PUBLICIDAD

Imponerse con una defensa por demencia puede ser especialmente difícil en Nueva York. Los abogados de Santos deben convencer al jurado de que no comprendía las consecuencias de sus actos y no distinguía el bien del mal. La estrategia ha tenido resultados dispares.

En 2022, un hombre que mató a un joven turista cuando conducía su coche entre la multitud en Times Square fue absuelto de responsabilidad y enviado a un centro de salud mental en lugar de a prisión, después de que un jurado considerara que estaba tan perturbado psicológicamente que no sabía lo que hacía.

Pero en 2018, una niñera de Manhattan fue condenada por matar a dos niños a su cuidado mientras sus padres estaban fuera después de que un jurado rechazara las alegaciones de su abogado de que tenía una enfermedad mental no diagnosticada, oía voces y veía alucinaciones, se volvía loca y no sabía lo que estaba haciendo.

ARCHIVO - Un hombre pasa junto a un monumento improvisado para Chuen Kok, el 18 de octubre de 2019, en Nueva York. (Foto AP/Bebeto Matthews, Archivo) (Bebeto Matthews)

Diagnosticado con esquizofrenia dos meses antes

Zien dijo que Santos sabía que atacar a los hombres era legalmente incorrecto, pero -en su mente- tenía que hacerlo para salvar su propia vida.

La emboscada, dijo, fue la última de una serie de episodios cada vez más violentos que comenzaron con un enfrentamiento con su abuelo.

Tiene al menos seis detenciones anteriores, según la policía, entre ellas las acusaciones de haber propinado un puñetazo en un tren subterráneo a un turista que creía que se estaba riendo de él, de haber estrangulado a un hombre en una agencia de empleo y de haber propinado un puñetazo a un vagabundo dentro de un refugio de Brooklyn.

Durante su última estancia en la cárcel antes de los asesinatos, Santos fue diagnosticado con esquizofrenia, dijo Zein. Fue liberado en agosto de 2019 y se le dieron referencias para tratamiento y recetas para medicamentos, pero nunca los usó, dijo Zein.