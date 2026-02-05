Zohran Mamdani apoya la reelección de Kathy Hochul como gobernadora de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, apoyó el jueves la candidatura de la gobernadora Kathy Hochul a la reelección, ofreciendo a la moderada gobernadora cierto peso progresista mientras se enfrenta a un desafío de su izquierda política en su campaña por un segundo mandato completo en el cargo.

En un artículo de opinión en The Nation, Mamdani, socialista democrático, señaló sus diferencias políticas con la gobernadora, pero escribió que “ha llegado a confiar en la gobernadora Hochul como alguien dispuesto a entablar un diálogo honesto que conduzca a resultados”.

El apoyo consolida aún más la alianza entre dos líderes situados en extremos opuestos del espectro político demócrata: Mamdani, una joven progresista que llegó al cargo prometiendo un cambio transformador, y Hochul, una centrista de Buffalo autodenominada “mamá gobernadora”.

La gobernadora apoyó a Mamdani para la alcaldía, dándole cierta credibilidad durante su campaña, y ha encontrado puntos en común con él en las prioridades comunes de asequibilidad y atención a la infancia. Pero ha roto con el alcalde en otros elementos de su programa, como su petición de subir los impuestos a los ricos, y se ha posicionado como un freno moderado a su incipiente administración.

PUBLICIDAD

Hochul agradeció la colaboración de Mamdani. “Sé que se mantendrá firme a mi lado mientras luchamos contra los ataques de Donald Trump a este estado”, dijo en su declaración.

El apoyo de Mamdani podría ayudar a Hochul a reforzar su flanco izquierdo en las primarias demócratas de junio. Su propio vicegobernador, Antonio Delgado, la desafía con una campaña progresista al estilo de Mamdani, tratando de aprovechar la energía que impulsó al alcalde al cargo y al estrellato político nacional.

La campaña de Delgado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Al mismo tiempo, los críticos de Hochul en la derecha, incluido el candidato republicano a gobernador Bruce Blakeman, un funcionario del condado de Long Island, se apoderaron de la aprobación como prueba de que el Partido Demócrata se ha movido demasiado a la izquierda.