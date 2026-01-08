Kathy Hochul y Zohran Mamdani presentarán un plan para centros de cuido de niños gratuitos en Nueva York
La propuesta ofrecerá atención infantil gratuita a los niños de 2 años
8 de enero de 2026 - 9:58 AM
Nueva York - Los padres de Nueva York pronto tendrán acceso a guarderías gratuitas para sus hijos de 2 años, según un plan que presentarán el jueves la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani.
Se espera que los dos demócratas detallen el programa en una rueda de prensa el jueves por la mañana, junto con el compromiso de Hochul de llevar a cabo una iniciativa más amplia de guarderías gratuitas en todo el estado.
“Hay una cosa en la que todas las familias de Nueva York pueden estar de acuerdo, el coste del cuidado de los niños es simplemente demasiado alto”, dijo Hochul en un comunicado. “Como primera mamá gobernadora de Nueva York, luchar por las familias de Nueva York siempre ha estado en el centro de mi agenda”.
Para Mamdani, el anuncio es el primer paso en el cumplimiento de una de sus promesas electorales más características, y supone un gran espaldarazo para el alcalde pocos días después de que tomara posesión de su cargo con la promesa de poner en marcha un programa transformador centrado en hacer de la ciudad un lugar más asequible para vivir.
“Esta victoria representa mucho más que un triunfo del gobierno municipal y estatal trabajando en colaboración: es la prueba de que cuando los neoyorquinos se unen, podemos transformar la forma en que el gobierno sirve a las familias trabajadoras”, afirmó en un comunicado.
En una declaración proporcionada por la oficina del gobernador antes del anuncio, Hochul dijo que se compromete a financiar totalmente los dos primeros años del programa de cuidado infantil gratuito de la ciudad para niños de 2 años de edad, describiéndolo como una expansión del actual programa universal de pre-K de la ciudad.
