Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kathy Hochul y Zohran Mamdani presentarán un plan para centros de cuido de niños gratuitos en Nueva York

La propuesta ofrecerá atención infantil gratuita a los niños de 2 años

8 de enero de 2026 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para Mamdani, el anuncio es el primer paso en el cumplimiento de una de sus promesas electorales más características. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Los padres de Nueva York pronto tendrán acceso a guarderías gratuitas para sus hijos de 2 años, según un plan que presentarán el jueves la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani.

Se espera que los dos demócratas detallen el programa en una rueda de prensa el jueves por la mañana, junto con el compromiso de Hochul de llevar a cabo una iniciativa más amplia de guarderías gratuitas en todo el estado.

“Hay una cosa en la que todas las familias de Nueva York pueden estar de acuerdo, el coste del cuidado de los niños es simplemente demasiado alto”, dijo Hochul en un comunicado. “Como primera mamá gobernadora de Nueva York, luchar por las familias de Nueva York siempre ha estado en el centro de mi agenda”.

Para Mamdani, el anuncio es el primer paso en el cumplimiento de una de sus promesas electorales más características, y supone un gran espaldarazo para el alcalde pocos días después de que tomara posesión de su cargo con la promesa de poner en marcha un programa transformador centrado en hacer de la ciudad un lugar más asequible para vivir.

Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York justo después de la medianoche del jueves, tomando el juramento del cargo en una histórica estación de metro fuera de servicio en Manhattan.Mamdani, demócrata, prestó juramento como primer dirigente musulmán de la mayor ciudad de Estados Unidos, colocando su mano sobre un Corán mientras prestaba juramento.Mamdani nació en Kampala (Uganda), hijo de la cineasta Mira Nair y de Mahmood Mamdani, académico y escritor. Su familia se trasladó a Nueva York cuando él tenía 7 años, y Mamdani creció en una ciudad posterior al 11 de septiembre de 2001 en la que los musulmanes no siempre se sentían bienvenidos. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018.
1 / 11 | En imágenes: así fue la primera juramentación de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York justo después de la medianoche del jueves, tomando el juramento del cargo en una histórica estación de metro fuera de servicio en Manhattan. - Yuki Iwamura

“Esta victoria representa mucho más que un triunfo del gobierno municipal y estatal trabajando en colaboración: es la prueba de que cuando los neoyorquinos se unen, podemos transformar la forma en que el gobierno sirve a las familias trabajadoras”, afirmó en un comunicado.

En una declaración proporcionada por la oficina del gobernador antes del anuncio, Hochul dijo que se compromete a financiar totalmente los dos primeros años del programa de cuidado infantil gratuito de la ciudad para niños de 2 años de edad, describiéndolo como una expansión del actual programa universal de pre-K de la ciudad.

----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Nueva York Zohran Mamdani Ciudad de Nueva YorkBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: