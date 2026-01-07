Zohran Mamdani defiende a un funcionario de Nueva York que se enfrenta a críticas por publicaciones sobre “supremacía blanca”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respalda a una funcionaria de vivienda recién nombrada, que se enfrenta a reacciones negativas por publicaciones de hace años en las redes sociales, incluidos mensajes en los que pedía la confiscación de la propiedad privada y relacionaba la propiedad de la vivienda con la supremacía blanca.

Cea Weaver, activista desde hace mucho tiempo en favor de los inquilinos, fue nombrada la semana pasada por el Partido Demócrata directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos. El alcalde se ha comprometido a ampliar esta oficina y a dotarla de los medios necesarios para tomar medidas “sin precedentes” contra los propietarios negligentes.

Sin embargo, como muestra del escrutinio de alto nivel al que está sometida la administración de Mamdani, los mensajes de Weaver, borrados desde entonces, han suscitado la condena de funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del consejo editorial de The Washington Post.

Los mensajes, que circularon en las redes sociales en los últimos días por críticos de Mamdani, incluían llamamientos a tratar la propiedad privada como un “bien colectivo” y a “empobrecer a la (asterisco)clase media(asterisco) blanca.” Un tuit enviado en 2017 describía la propiedad de la vivienda como “un arma de la supremacía blanca disfrazada de “política pública de creación de riqueza”.

Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York justo después de la medianoche del jueves, tomando el juramento del cargo en una histórica estación de metro fuera de servicio en Manhattan.

Eric Adams, ex alcalde de la ciudad y compañero demócrata, dijo que las declaraciones mostraban “un privilegio extremo y un total distanciamiento de la realidad.”

Preguntado el miércoles por la polémica, Mamdani no abordó el fondo de los mensajes de Weaver, pero defendió su trayectoria de “defensa de los inquilinos en toda la ciudad y el estado”.

Weaver dijo en una entrevista con una cadena de televisión local que algunos de los mensajes eran “lamentables” y “no algo que diría hoy”.

“Quiero asegurarme de que todo el mundo tenga un lugar seguro y asequible donde vivir, ya sea en régimen de alquiler o de propiedad, y eso es algo en lo que estoy centrada en este nuevo cargo”, añadió.

El debate se produce después de que Mamdani aceptara el mes pasado la dimisión de otra funcionaria, Catherine Almonte Da Costa, después de que la Liga Antidifamación compartiera publicaciones en las redes sociales que había hecho hace más de una década en las que aparecían tropos antisemitas.

Aunque Mamdani había dicho que desconocía los mensajes de Da Costa, las publicaciones anteriores de Weaver en las redes sociales eran conocidas por la administración, según una portavoz de la alcaldía, Dora Pekec.

Weaver dirigió anteriormente la coalición Housing Justice for All, a la que se atribuyó ampliamente el mérito de ayudar a convencer a los legisladores estatales para que aprueben un amplio paquete de protecciones para los inquilinos en 2019.

Como responsable de la oficina de protección de inquilinos de la ciudad, desempeñaría un papel clave en la consecución de una de las promesas electorales más polarizantes de Mamdani: identificar a los propietarios negligentes y obligarles a negociar la venta de sus propiedades a la ciudad si no pueden pagar las multas por infracciones.

La propuesta de “administración pública” ha provocado la consternación de los grupos de propietarios y el escepticismo de otros miembros del gobierno municipal.

Pero los primeros días de su gobierno han dado señales de que el nuevo alcalde no se echa atrás en la idea.

En una rueda de prensa celebrada inmediatamente después de su toma de posesión la semana pasada, Mamdani dijo que la ciudad emprendería una acción “que sentaría precedente” contra el propietario de un edificio de apartamentos de Brooklyn que debía dinero a la ciudad y se encontraba actualmente en procedimiento de quiebra.

A continuación, anunció el nombramiento de Weaver, lo que provocó una sonora ovación de los miembros de un sindicato de inquilinos reunidos en el vestíbulo del edificio.