Mujer abatida por ICE era blanca y no era objetivo del operativo

La mujer abatida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos este miércoles en Minnesota era blanca, de 37 años y no era objetivo de ningún operativo, indicó este miércoles el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara.

“No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país”, indicó en una rueda de prensa.

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de “un acto de terrorismo doméstico” por conducir su vehículo en medio de los oficiales y que actuaron en “defensa propia”, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tachó de “mierda” este argumento. Durante una conferencia de prensa horas después del suceso, Frey denunció que el agente actuó de manera imprudente y rechazó las afirmaciones de los funcionarios federales de que el agente había actuado en defensa propia.

“No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, declaró Frey. “Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando personas”.

“Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería”, dijo el alcalde.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes que había lanzado una operación migratoria extraordinaria con 2,000 agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes.