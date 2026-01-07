Opinión
Estados Unidos
Mujer abatida por ICE era blanca y no era objetivo del operativo

La secretaria de Seguridad Nacional la acusó de terrorismo doméstico

7 de enero de 2026 - 3:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes que había lanzado una operación migratoria extraordinaria con 2,000 agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes. (Tim Sullivan)
Por Servicios combinados

La mujer abatida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos este miércoles en Minnesota era blanca, de 37 años y no era objetivo de ningún operativo, indicó este miércoles el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara.

“No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país”, indicó en una rueda de prensa.

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de “un acto de terrorismo doméstico” por conducir su vehículo en medio de los oficiales y que actuaron en “defensa propia”, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tachó de “mierda” este argumento. Durante una conferencia de prensa horas después del suceso, Frey denunció que el agente actuó de manera imprudente y rechazó las afirmaciones de los funcionarios federales de que el agente había actuado en defensa propia.

“No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, declaró Frey. “Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando personas”.

“Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería”, dijo el alcalde.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes que había lanzado una operación migratoria extraordinaria con 2,000 agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker
