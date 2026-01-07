Opinión
Reportan tiroteo en Minneapolis durante redada federal contra la inmigración

Al momento, se desconocen mayores detalles sobre el incidente

7 de enero de 2026 - 1:18 PM

Agentes federales de la ley de pie cerca de un control de carretera en Portland Avenue y East 32nd Street, miércoles, 7 de enero 2026. (Tim Sullivan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MINNEAPOLIS - Las autoridades informaron de un tiroteo el miércoles que involucra a agentes federales en Minneapolis, donde la aplicación de la inmigración ha estado llevando a cabo una importante represión.

Un vídeo en directo publicado en Internet mostraba una gran presencia de agentes federales, agentes locales, cinta policial amarilla y coches que habían sufrido un accidente. El comandante Gregory Bovino, del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, formaba parte del grupo.

“Estamos al tanto de un tiroteo que involucra a la policía federal cerca de East 34th Street y Portland Avenue. Por favor, evite esta zona”, dijo la ciudad en X.

No se dispuso inmediatamente de más detalles. En las imágenes se puede ver y oír a los transeúntes haciendo sonar silbatos y mofándose de los agentes federales, diciéndoles que se vayan a casa.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el martes de que había puesto en marcha una operación extraordinaria de control de la inmigración, con 2,000 agentes y funcionarios previstos en la zona de Minneapolis y St.

En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).Miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al extraordinario despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento.Gran parte del grupo luego se movilizó para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California se retiraron del lugar a última hora de la tarde.
1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer

La Red de Defensa de la Inmigración, una coalición de grupos al servicio de los inmigrantes en Minnesota, celebró el martes por la noche una sesión de formación para unas 100 personas dispuestas a salir a la calle para vigilar la aplicación de la ley federal.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

