Reportan tiroteo en Minneapolis durante redada federal contra la inmigración
Al momento, se desconocen mayores detalles sobre el incidente
7 de enero de 2026 - 1:18 PM
MINNEAPOLIS - Las autoridades informaron de un tiroteo el miércoles que involucra a agentes federales en Minneapolis, donde la aplicación de la inmigración ha estado llevando a cabo una importante represión.
Un vídeo en directo publicado en Internet mostraba una gran presencia de agentes federales, agentes locales, cinta policial amarilla y coches que habían sufrido un accidente. El comandante Gregory Bovino, del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, formaba parte del grupo.
“Estamos al tanto de un tiroteo que involucra a la policía federal cerca de East 34th Street y Portland Avenue. Por favor, evite esta zona”, dijo la ciudad en X.
No se dispuso inmediatamente de más detalles. En las imágenes se puede ver y oír a los transeúntes haciendo sonar silbatos y mofándose de los agentes federales, diciéndoles que se vayan a casa.
El Departamento de Seguridad Nacional informó el martes de que había puesto en marcha una operación extraordinaria de control de la inmigración, con 2,000 agentes y funcionarios previstos en la zona de Minneapolis y St.
La Red de Defensa de la Inmigración, una coalición de grupos al servicio de los inmigrantes en Minnesota, celebró el martes por la noche una sesión de formación para unas 100 personas dispuestas a salir a la calle para vigilar la aplicación de la ley federal.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
