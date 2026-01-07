Reportan tiroteo en Minneapolis durante redada federal contra la inmigración

1 / 9 Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes

En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Eric Thayer