Reportan accidente fatal con motora en el expreso Las Amércias

La Policía investiga un accidente en motora ocurrido la noche del lunes en el expreso Las Américas, en San Juan, en el que murió un hombre que al momento de esta publicación no ha sido identificado.

De acuerdo con la información preliminar confirmada a El Nuevo Día por el agente Francisco Villafañe, del Negociado de Patrullas de Carreteras de San Juan, el incidente se registró alrededor de las 8:00 p.m. y, hasta el momento, no se ha determinado si el impacto ocurrió contra otro vehículo o contra un objeto fijo, ya que la escena continúa bajo investigación.

El tránsito en dirección de Caguas a San Juan permanece cerrado, y los conductores están siendo desviados por la salida de la avenida Domenech hacia Hato Rey, mientras las autoridades trabajan en el lugar.