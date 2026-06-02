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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan accidente fatal con motora en el expreso Las Amércias

El tránsito permanece cerrado en dirección de Caguas a San Juan mientras la Policía investiga las circunstancias del incidente

2 de junio de 2026 - 10:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La persona fallecida no ha sido identificada. (Archivo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía investiga un accidente en motora ocurrido la noche del lunes en el expreso Las Américas, en San Juan, en el que murió un hombre que al momento de esta publicación no ha sido identificado.

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De acuerdo con la información preliminar confirmada a El Nuevo Día por el agente Francisco Villafañe, del Negociado de Patrullas de Carreteras de San Juan, el incidente se registró alrededor de las 8:00 p.m. y, hasta el momento, no se ha determinado si el impacto ocurrió contra otro vehículo o contra un objeto fijo, ya que la escena continúa bajo investigación.

El tránsito en dirección de Caguas a San Juan permanece cerrado, y los conductores están siendo desviados por la salida de la avenida Domenech hacia Hato Rey, mientras las autoridades trabajan en el lugar.

Esta es una noticia en desarrollo.

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Accidentes de TránsitoExpreso Las AméricasCierre de carreterasCaguasSan JuanPolicía de Puerto RicoBreaking NewsMotoras
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