Peligro en la carretera: accidentes fatales dejan tres muertos en 72 horas
Los incidentes ocurrieron en Mayagüez y San Juan entre la madrugada del viernes y el domingo
1 de junio de 2026 - 8:07 PM
1 de junio de 2026 - 8:07 PM
Tres personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito registrados entre la madrugada del viernes y la mañana del domingo en Mayagüez y San Juan, según informó la Policía.
El primer incidente ocurrió a las 2:16 de la madrugada del viernes, en la avenida Alfonso Valdés Cobián, frente a la Cervecera de Puerto Rico, en Mayagüez. Según la información preliminar, un vehículo Tesla Cybertruck del 2025, en el que viajaban cinco personas, perdió el control e impactó una estructura de la planta.
En el lugar falleció el pasajero que iba en la parte trasera del vehículo, identificado como Anson Lebrón Alers, de 22 años y residente de Aguada. El conductor, Anthony Nelson Irizarry Bonet, de 26 años, murió posteriormente en el Mayagüez Medical Center. Los otros tres acompañantes, Janiel Alexis Román, José Muñoz Ortiz y Emmanuel Laguer Valentín, resultaron heridos y fueron transportados para recibir atención médica.
El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez junto al fiscal de turno.
Otro incidente ocurrió el domingo a las 5:37 de la mañana, frente al residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero, San Juan. De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de una motora impactó un muro de concreto por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.
El perjudicado, identificado como Dewin Sánchez Serrano, de 42 años, fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció posteriormente mientras recibía atención médica.
Las autoridades continúan investigando los incidentes reportados este fin de semana.
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