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Peligro en la carretera: accidentes fatales dejan tres muertos en 72 horas

Los incidentes ocurrieron en Mayagüez y San Juan entre la madrugada del viernes y el domingo

1 de junio de 2026 - 8:07 PM

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Dos jóvenes murieron y tres resultaron heridos en un accidente en el kilómetro 0.8 de la avenida Alfonso Valdez Cobián, en Mayagüez. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Tres personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito registrados entre la madrugada del viernes y la mañana del domingo en Mayagüez y San Juan, según informó la Policía.

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El primer incidente ocurrió a las 2:16 de la madrugada del viernes, en la avenida Alfonso Valdés Cobián, frente a la Cervecera de Puerto Rico, en Mayagüez. Según la información preliminar, un vehículo Tesla Cybertruck del 2025, en el que viajaban cinco personas, perdió el control e impactó una estructura de la planta.

En el lugar falleció el pasajero que iba en la parte trasera del vehículo, identificado como Anson Lebrón Alers, de 22 años y residente de Aguada. El conductor, Anthony Nelson Irizarry Bonet, de 26 años, murió posteriormente en el Mayagüez Medical Center. Los otros tres acompañantes, Janiel Alexis Román, José Muñoz Ortiz y Emmanuel Laguer Valentín, resultaron heridos y fueron transportados para recibir atención médica.

El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez junto al fiscal de turno.

Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.Ese mismo día también se registró otro asesinato, esta vez en la entrada del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras. La investigación preliminar apunta a que el occiso, que no ha sido identificado, vigilaba un punto de drogas.La Policía también investiga la muerte de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años y residente de Loíza, quien, presuntamente, fue asesinada en el interior de su vehículo Hyundai Tucson. Según la Policía, Lozada Navarro fue víctima de feminicidio a manos de su expareja, quien, supuestamente, le realizó múltiples disparos. El hombre, que no ha sido identificado, resultó herido y recibe atención en el Hospital Universitario Dr. Federico Trilla, en Carolina.
1 / 9 | Sin freno la violencia: varios crímenes que marcaron el fin de mayo en Puerto Rico. Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce. - Alex Figueroa Cancel

Otro incidente ocurrió el domingo a las 5:37 de la mañana, frente al residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero, San Juan. De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de una motora impactó un muro de concreto por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

El perjudicado, identificado como Dewin Sánchez Serrano, de 42 años, fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció posteriormente mientras recibía atención médica.

Las autoridades continúan investigando los incidentes reportados este fin de semana.

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Accidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsSeguridad en la carretera
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