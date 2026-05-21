Seguros Múltiples ofrecerá becas de hasta $1,000 por semestre para estudios universitarios

Como parte de su compromiso con el desarrollo educativo, social y económico de Puerto Rico, la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico anunció la apertura de la convocatoria para su Programa de Asistencia Económica para Universitarios, dirigido a estudiantes de nuevo ingreso que sean socios o hijos de socios de cooperativas en Puerto Rico.

El programa ofrece ayudas económicas de hasta $1,000 por semestre académico, para un máximo de $8,000 durante cuatro años de estudios de bachillerato o dos años en programas de grado asociado.

“En Seguros Múltiples creemos firmemente en el poder transformador de la educación y en la responsabilidad social que tenemos como movimiento cooperativo de apoyar a nuestra juventud. Este programa de becas representa una inversión en el futuro de Puerto Rico y en jóvenes comprometidos con su desarrollo académico y comunitario”, expresó Yamil García, presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiples, mediante un comunicado de prensa.

Para cualificar, los solicitantes deberán contar con un promedio académico mínimo de 3.00 al graduarse de escuela superior y haber sido admitidos a un programa universitario. Además, deberán completar la solicitud electrónica y someter la documentación requerida.

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A través de esta iniciativa, la cooperativa reafirma su misión de apoyar a la juventud puertorriqueña y fortalecer los valores del cooperativismo mediante oportunidades que impulsen la formación académica y el liderazgo de futuras generaciones.

Las solicitudes deberán completarse a través de la plataforma disponible en: www.segurosmultiples.com/programassociales. Los interesados tienen hasta el 30 de junio de 2026 para llenar y enviar la solicitud.