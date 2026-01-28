Zohran Mamdani propone aumentar impuestos a los más ricos para cubrir déficit de $12,000 millones

Nueva York - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó este miércoles que los residentes más ricos de la ciudad deberán “pagar más impuestos” para poder “cerrar un déficit presupuestario estimado en 12,000 millones de dólares”, una brecha fiscal que, dijo, ha “heredado” de administraciones anteriores.

Mamdani aseguró hoy en una entrevista con la cadena CNBC que su gobierno será “transparente” sobre la situación financiera de la Gran Manzana y prometió “sacar a la luz problemas presupuestarios” que, aseveró, “han estado ocultos durante demasiado tiempo”.

“El presupuesto que recibimos refleja años de decisiones que evitaron enfrentar la realidad fiscal”, señaló el alcalde, quien asumió el cargo el pasado 1 de enero.

“No podemos seguir postergando soluciones difíciles ni cargando el costo sobre quienes menos tienen”, afirmó.

En la entrevista, el joven político progresista sostiene que buscará “un enfoque justo y progresivo para equilibrar las cuentas de la ciudad”, lo que incluiría pedir “un mayor esfuerzo a los sectores con mayores ingresos”.

Aunque no detalló qué cambios fiscales propondrá, dejó claro que los nuevos ingresos serán “clave para mantener servicios esenciales” como educación, transporte público, vivienda y programas sociales.

El alcalde también criticó lo que describió como “falta de franqueza” por parte de administraciones anteriores sobre el verdadero estado de las finanzas de la ciudad: “Los neoyorquinos merecen saber exactamente en qué situación estamos y por qué se requieren decisiones difíciles”, afirmó.

Según Mamdani, el déficit es “de una escala mayor que la que vimos en Nueva York durante la Gran Recesión”.

Durante su campaña, Mamdani ya propuso aumentar los impuestos a los contribuyentes con mayores ingresos y planteó un impuesto fijo del 2% para los neoyorquinos que ganen más de 1 millón de dólares al año.