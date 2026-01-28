Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Zohran Mamdani propone aumentar impuestos a los más ricos para cubrir déficit de $12,000 millones

El alcalde de Nueva York busca nuevas fuentes de ingresos para equilibrar las cuentas y financiar programas esenciales

28 de enero de 2026 - 12:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. (Yuki Iwamura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó este miércoles que los residentes más ricos de la ciudad deberán “pagar más impuestos” para poder “cerrar un déficit presupuestario estimado en 12,000 millones de dólares”, una brecha fiscal que, dijo, ha “heredado” de administraciones anteriores.

RELACIONADAS

Mamdani aseguró hoy en una entrevista con la cadena CNBC que su gobierno será “transparente” sobre la situación financiera de la Gran Manzana y prometió “sacar a la luz problemas presupuestarios” que, aseveró, “han estado ocultos durante demasiado tiempo”.

“El presupuesto que recibimos refleja años de decisiones que evitaron enfrentar la realidad fiscal”, señaló el alcalde, quien asumió el cargo el pasado 1 de enero.

“No podemos seguir postergando soluciones difíciles ni cargando el costo sobre quienes menos tienen”, afirmó.

En la entrevista, el joven político progresista sostiene que buscará “un enfoque justo y progresivo para equilibrar las cuentas de la ciudad”, lo que incluiría pedir “un mayor esfuerzo a los sectores con mayores ingresos”.

Aunque no detalló qué cambios fiscales propondrá, dejó claro que los nuevos ingresos serán “clave para mantener servicios esenciales” como educación, transporte público, vivienda y programas sociales.

El alcalde también criticó lo que describió como “falta de franqueza” por parte de administraciones anteriores sobre el verdadero estado de las finanzas de la ciudad: “Los neoyorquinos merecen saber exactamente en qué situación estamos y por qué se requieren decisiones difíciles”, afirmó.

Según Mamdani, el déficit es “de una escala mayor que la que vimos en Nueva York durante la Gran Recesión”.

Durante su campaña, Mamdani ya propuso aumentar los impuestos a los contribuyentes con mayores ingresos y planteó un impuesto fijo del 2% para los neoyorquinos que ganen más de 1 millón de dólares al año.

El déficit fiscal será uno de los mayores retos de la nueva administración, en un contexto marcado por el aumento del coste de vida, la inflación y la presión sobre los servicios públicos tras la pandemia.

Tags
Breaking NewsNueva YorkEstados Unidos Zohran Mamdani
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: