Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Zohran Mamdani pide respeto para Policía de Nueva York tras videos de ataques con bolas de nieve

Dos uniformados fueron atacados por una muchedumbre en el icónico Washington Square Park

24 de febrero de 2026 - 5:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas participan en una batalla con bolas de nieve este lunes, en el Washington Square Park en Nueva York. (Nora Quintanilla)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió este martes que se “trate con respeto” a la Policía de la ciudad después de que se viralizaran videos en los que se ve a decenas de neoyorquinos lanzando bolas de nieve a agentes en una batalla invernal que tuvo lugar ayer en la Gran Manzana.

“He visto vídeos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Washington Square Park”, escribió en sus redes hoy el alcalde progresista, quien explicó que los agentes “han estado en acción durante una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros”.

En ese sentido, Mamdani pidió a los neoyorquinos que traten a la NYDP con “respeto”.

Ayer, tras una nevada de más de 24 horas en lo que fue el temporal más intenso desde 2016 para Nueva York, cientos de personas se dieron cita a través de las redes sociales en el icónico Washington Square Park para participar en una batalla de bolas de nieve, algo que suele ser común después de una gran nevada.

En los videos de las redes sociales se puede ver cómo dos oficiales de la Policía de Nueva York aparecen en la gran pelea de bolas y son atacados por una muchedumbre -entre ellos muchos adultos- con bolas de nieve.

En respuesta, los policías optaron por empujar a varios de los atacantes.

Otros videos muestran situaciones similares después de que llegaran refuerzos al lugar.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, afirmó que la Policía está investigando los incidentes.

“Quiero ser muy clara: el comportamiento mostrado es vergonzoso y criminal”, declaró Tisch en X.

La Asociación Benéfica de la Policía, el sindicato más grande de la ciudad que representa a los policías del NYPD, condenó la pelea de bolas de nieve como un “ataque despreciable” contra la Policía.

Tags
Breaking News Zohran Mamdani Policía de Nueva YorkTormenta de nieve
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: