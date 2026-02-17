Opinión
Déficit presupuestario: alcalde de Nueva York propone alza en impuestos a propiedades millonarias

Zohran Mamdani apuesta a aumentar el impuesto sobre la renta de los neoyorquinos que ganan más de $1 millón anuales

17 de febrero de 2026 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zohran Mamdani, que presentó su presupuesto preliminar para el año fiscal 2027, apostó por aumentar el impuesto sobre la renta personal de los neoyorquinos que ganan más de $1 millón anuales, así como por subir los impuestos a las empresas más rentables. (Ángel Colmenares)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió este martes de que se verá obligado a subir los impuestos a la propiedad para paliar el déficit presupuestario de la ciudad si no se aumentan los gravámenes a la población más rica.

“Hay dos caminos para cerrar la brecha presupuestaria. El primero es el más sostenible y justo: aumentar los impuestos a los más ricos y las corporaciones y corregir el desequilibrio entre lo que la ciudad proporciona al estado y lo que recibimos a cambio”, explicó Mamdani en una rueda de prensa.

De no llevarse a cabo esta opción, indicó, Nueva York “se verá obligada” a incrementar los impuestos a la propiedad y a recurrir al saqueo de sus reservas, lo que “debilitará nuestra base fiscal a largo plazo y hará recaer la responsabilidad de resolver esta crisis sobre los neoyorquinos de clase trabajadora y media”.

En concreto, Mamdani, que presentó su presupuesto preliminar para el año fiscal 2027, apostó por aumentar el impuesto sobre la renta personal de los neoyorquinos que ganan más de $1 millón anuales, así como por subir los impuestos a las empresas más rentables.

Así, su presupuesto preliminar, de $127,000 millones, incluiría un aumento del 9.5 % en el tipo de impuesto a la propiedad, lo que cubriría un déficit de $5,400 millones durante los próximos dos años.

Antes que Mamdani, los exalcaldes Michael Bloomberg y Bill de Blasio ya aumentaron estos gravámenes para afrontar el colapso financiero de 2008 y la crisis de la pandemia, respectivamente.

Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York justo después de la medianoche del jueves, tomando el juramento del cargo en una histórica estación de metro fuera de servicio en Manhattan.Mamdani, demócrata, prestó juramento como primer dirigente musulmán de la mayor ciudad de Estados Unidos, colocando su mano sobre un Corán mientras prestaba juramento.Mamdani nació en Kampala (Uganda), hijo de la cineasta Mira Nair y de Mahmood Mamdani, académico y escritor. Su familia se trasladó a Nueva York cuando él tenía 7 años, y Mamdani creció en una ciudad posterior al 11 de septiembre de 2001 en la que los musulmanes no siempre se sentían bienvenidos. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018.
1 / 11 | En imágenes: así fue la primera juramentación de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York justo después de la medianoche del jueves, tomando el juramento del cargo en una histórica estación de metro fuera de servicio en Manhattan. - Yuki Iwamura

La propuesta del socialista también incluye extraer casi $1,000 millones de las reservas de Nueva York y otros $229 millones de un fondo destinado a costear los beneficios de salud de las personas jubiladas.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, se ha opuesto a la idea de aumentar impuestos a la población más rica y las grandes empresas, una las propuestas estrella de Mamdani durante su campaña electoral.

Por su parte, el contralor de la ciudad, Mark Levine, criticó en un comunicado la medida propuesta por el alcalde y aseguró que depender de un aumento de estos impuestos y de una reducción significativa de las reservas para afrontar la brecha presupuestaria “tendría consecuencias nefastas”.

Levine recalcó además que la ciudad también necesita una mayor ayuda de Albany -la capital del estado de Nueva York- para corregir el desequilibro de financiación existente entre ciudad y estado.

El presupuesto presentado por el alcalde deberá ser aprobado antes del 30 de junio.

