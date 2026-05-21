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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Nuevo proyecto de ley coloca la protección de las fuentes periodísticas ante el debate público

La legislación de la senadora Jamie Barlucea provee una definición de la “persona que ejerce la libertad de prensa”, que incluye a periodistas, investigadores y personas dedicadas a la recopilación de datos, entre otros

21 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En marzo de 2024, en el caso Izquierdo II vs. Cruz, el máximo foro judicial determinó que la Constitución de Puerto Rico protege la labor periodística y sus fuentes confidenciales bajo la libertad de expresión y de prensa. (Ramon "Tonito" Zayas)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El tema de la protección de las fuentes periodísticas vuelve a estar ante el ojo público tras la reciente presentación de un proyecto de ley que formaliza el privilegio de confidencialidad para el ejercicio informativo en la isla, a la vez que propone un lenguaje que extendería dichas protecciones a otros “ciudadanos que ejercen actos de prensa sobre asuntos de interés público”.

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Senado de Puerto RicoLibertad de prensaTribunal SupremoPeriodistasPeriodismo
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Leysa Caro González
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Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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