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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Nuevo proyecto de ley coloca la protección de las fuentes periodísticas ante el debate público
La legislación de la senadora Jamie Barlucea provee una definición de la “persona que ejerce la libertad de prensa”, que incluye a periodistas, investigadores y personas dedicadas a la recopilación de datos, entre otros
21 de mayo de 2026 - 11:10 PM