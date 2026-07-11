Puente fronterizo entre Detroit y Canadá abrirá a finales de mes tras problemas bilaterales

Sawyer, Míchigan— Está previsto que un puente que conecta Detroit con Canadá se inaugure antes de que termine el mes, después de que funcionarios de Estados Unidos y de su vecino del norte llegaran a un acuerdo para resolver la disputa que retrasó su inauguración, según informaron el viernes dos personas directamente implicadas en las negociaciones.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizadas a revelar el acuerdo antes de un anuncio oficial.

Una ceremonia de inauguración prevista para principios de junio se pospuso después de que la Autoridad del Puente Windsor-Detroit informara de que ambos países necesitaban más tiempo para resolver “asuntos pendientes”. El retraso se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con bloquear la apertura del puente.

Según dos funcionarios, ahora está previsto que el tráfico comercial comience antes del 1 de agosto, aunque aún no se ha fijado una fecha exacta para la inauguración.

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El candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Mike Rogers, se refirió al acuerdo durante una entrevista el viernes.

“Ayer hablé con el secretario, el secretario de Comercio Lutnick, y el acuerdo se anunciará en los próximos días”, declaró Rogers a la emisora de radio WJR. “Esto está a punto de cerrarse. Ese puente se va a abrir”.

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La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, felicitó a quienes han trabajado para hacer realidad la apertura del puente.

“Este puente es un ejemplo de la duradera alianza entre Míchigan y Canadá y de lo que podemos lograr cuando pensamos a lo grande y apostamos por nuestro futuro compartido”, señaló Whitmer en un comunicado.

La inauguración del Puente Internacional Gordie Howe, de 1.5 millas de longitud, que cruza el río Detroit y conecta la Ciudad del Motor con Windsor, Ontario, estaba prevista para el 12 de junio. Su apertura se pospuso de forma repentina después de que las autoridades informaran de que Estados Unidos y Canadá aún estaban tratando de resolver “cuestiones pendientes”.

La disputa brindó a los demócratas una oportunidad única de vincular directamente a Trump con un proyecto que tiene consecuencias económicas palpables en un estado clave.

En febrero, Trump exigió a través de las redes sociales que Canadá cediera al menos la mitad de la propiedad del nuevo puente al Gobierno de Estados Unidos, además de que aceptara otras exigencias como parte de sus enfrentamientos comerciales con Canadá.

Canadá financió la construcción del puente, cuyo coste ascendió a $4,400 millones. El proyecto fue negociado por Rick Snyder, el exgobernador republicano de Míchigan, y las obras están en marcha desde 2018.

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El puente, bautizado en honor al fallecido astro canadiense del hockey Gordie Howe, quien jugó durante 25 temporadas con los Red Wings de Detroit, está previsto que se convierta en otra de las principales arterias económicas entre ambos países.

Se espera que el puente de peaje, propiedad conjunta de Canadá y Míchigan, contribuya a reducir la congestión en el Puente Ambassador y en el túnel Detroit-Windsor.

Detroit y Windsor han sido ciudades vecinas durante generaciones, y los residentes de ambos países cruzan con frecuencia la frontera que comparten para disfrutar del ocio y hacer compras. En 2021, la población de Windsor era de aproximadamente 230,000 habitantes. Al igual que Detroit, la economía de la ciudad canadiense se centra principalmente en la industria manufacturera y la automovilística.

El comercio entre ambas ciudades se ha desarrollado principalmente a través del Puente Ambassador, de propiedad privada, que se encuentra más cerca del centro de Detroit que el Puente Gordie Howe.