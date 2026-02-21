Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Comando de Estados Unidos y Canadá intercepta cinco aviones rusos cerca de Alaska

Sin embargo, NORAD confirmó que no se consideró una amenaza

21 de febrero de 2026 - 9:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un avión de combate F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte interceptando un avión militar ruso Su-35,cerca del estrecho de Bering, al oeste de Alaska. (HO)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Anchorage, Alaska- Aviones de combate interceptaron cinco aeronaves de Rusia que volaban en el espacio aéreo internacional frente a la costa occidental de Alaska, pero funcionarios militares manifestaron el viernes que no se consideraba que los aviones rusos actuaran en forma provocativa.

RELACIONADAS

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés, un organismo binacional de Estados Unidos y Canadá) indicó que detectó y siguió el rastro de dos Tu-95, dos Su-35 y un A-50 rusos que operaban cerca del estrecho de Bering el jueves.

En respuesta, el NORAD envió dos F-16, dos F-35, un E-3 y cuatro aviones cisterna de reabastecimiento KC-135 para interceptar, identificar y escoltar a las aeronaves rusas hasta que abandonaron el área, según indicó en un comunicado.

Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

“Las aeronaves militares rusas permanecieron en espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo soberano de Estados Unidos ni al de Canadá”, señaló el NORAD. También apuntó que este tipo de actividad “ocurre con regularidad y no se considera una amenaza”.

Las aeronaves rusas operaban en un área cercana al estrecho de Bering -un cuerpo de agua angosto de unos 80 kilómetros (50 millas) de ancho que separa los océanos Pacífico y Ártico- denominada la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska.

Estas zonas comienzan donde termina el espacio aéreo soberano. Aunque se trata de espacio aéreo internacional, se requiere que todas las aeronaves se identifiquen al ingresar en dichas zonas en aras de la seguridad nacional, indicó el NORAD.

El comando utilizó satélites, radares terrestres y aerotransportados, y aeronaves para detectar y rastrear aviones.

El NORAD tiene su sede en la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado, pero sus operaciones en Alaska se llevan a cabo en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage.

Tags
Breaking NewsCanadáAlaskaRusia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: