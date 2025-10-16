Tras el cese del fuego en Gaza: Donald Trump dice que ahora busca “resolver lo de Rusia”

Washington - Con un frágil cese del fuego entre Israel y Hamas y un acuerdo de rehenes en vigor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que ahora está centrando su atención en poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania y está considerando proporcionar a Kyiv armamento de largo alcance mientras busca impulsar a Moscú a la mesa de negociaciones.

Poner fin a las guerras en Ucrania y Gaza fue fundamental para la campaña de reelección de Trump en 2024, en la que criticó persistentemente al expresidente Joe Biden por su manejo de los conflictos. Sin embargo, al igual que su predecesor, Trump también se ha visto frustrado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya que ha presionado sin éxito al líder ruso para que celebre conversaciones directas con Volodymyr Zelenskyy de Ucrania para poner fin a la guerra que se acerca a su cuarto año.

Pero recién salido del cese del fuego en Gaza, Trump está mostrando una nueva confianza en que finalmente puede avanzar para poner fin a la invasión rusa. También está señalando que está listo para aumentar la presión sobre Putin si no se sienta a la mesa pronto.

PUBLICIDAD

“Curiosamente, hoy hemos progresado, debido a lo que ha sucedido en el Medio Oriente”, dijo Trump sobre la guerra entre Rusia y Ucrania el miércoles por la noche al dar la bienvenida a los partidarios de su proyecto de salón de baile de la Casa Blanca a una cena lujosa.

A principios de esta semana en Jerusalén, en un discurso ante la Knesset, Trump predijo que la tregua en Gaza sentaría las bases para que Estados Unidos ayude a Israel y a muchos de sus vecinos de Medio Oriente a normalizar las relaciones. Pero Trump también dejó en claro que su principal prioridad en política exterior ahora es poner fin al mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

“Primero tenemos que resolver lo de Rusia”, dijo Trump, dirigiéndose a su enviado especial Steve Witkoff, quien también se ha desempeñado como el principal interlocutor de su administración con Putin. “Tenemos que resolver eso. Si no te importa, Steve, concentrémonos primero en Rusia. ¿De acuerdo?

Trump sopesa los Tomahawks para Ucrania

Trump tiene previsto recibir a Zelenskyy para conversaciones el viernes, su cuarta reunión cara a cara este año.

Antes de la reunión, Trump ha dicho que está sopesando vender a Kyiv misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, lo que permitiría a Ucrania atacar profundamente en territorio ruso, si Putin no resuelve la guerra pronto. Zelenskyy, que durante mucho tiempo ha buscado el sistema de armas, dijo que ayudaría a Ucrania a ejercer el tipo de presión sobre Rusia necesaria para lograr que Putin participe en conversaciones de paz.

PUBLICIDAD

Putin ha dejado claro que proporcionar a Ucrania Tomahawks cruzaría una línea roja y dañaría aún más las relaciones entre Moscú y Washington.

Pero Trump no se ha inmutado.

“A él le gustaría tener Tomahawks”, dijo Trump sobre Zelenskyy el martes. “Tenemos muchos Tomahawks”.

Aceptar vender Tomahawks a Ucrania sería una medida llamativa, dijo Mark Montgomery, analista de la conservadora Foundation for Defense of Democracies en Washington. Pero podría llevar años suministrar y capacitar a Kyiv en el sistema Tomahawk.

Montgomery dijo que Ucrania podría estar mejor servida en el corto plazo con una oleada de misiles Extended Range Attack Munition (ERAM) y el Army Tactical Missile System, conocido como ATACMS. Estados Unidos ya aprobó la venta de hasta 3,350 ERAM a Kyiv a principios de este año.

El Tomahawk, con un alcance de aproximadamente 1,600 kilómetros, permitiría a Ucrania atacar mucho más profundamente en territorio ruso que el ERAM (aproximadamente 460 km) o el ATACMS (aproximadamente 300 kilómetros).

“Proporcionar Tomahawks es tanto una decisión política como militar”, dijo Montgomery. “El ERAM es de menor alcance, pero esto puede ayudarles a presionar a Rusia operativamente, en su logística, el mando y control, y su distribución de fuerzas a varios cientos de kilómetros de la línea del frente. Puede ser muy eficaz”.

Señales de interés de la Casa Blanca en nuevas sanciones a Rusia

Se espera que Zelenskyy reitere su petición a Trump de que golpee la economía de Rusia con más sanciones, algo que el republicano, hasta la fecha, se ha mostrado reacio a hacer.

El Congreso ha sopesado una legislación que conduciría a sanciones más duras contra Moscú, pero Trump ha centrado en gran medida su atención en presionar a los miembros de la OTAN y a otros aliados para que interrumpan sus compras de petróleo ruso, el motor que impulsa la máquina de guerra de Moscú. Con ese fin, Trump dijo el miércoles que India, que se convirtió en uno de los mayores compradores de crudo de Rusia después de la invasión de Ucrania, había acordado dejar de comprar petróleo a Moscú.

PUBLICIDAD

Esperando la bendición de Trump está la legislación en el Senado que impondría aranceles elevados a los países que compren petróleo, gas, uranio y otras exportaciones de Rusia en un intento de paralizar económicamente a Moscú.

Aunque el presidente no lo ha respaldado formalmente, y los líderes republicanos no planean avanzar sin su apoyo, la Casa Blanca ha mostrado, entre bastidores, más interés en el proyecto de ley en las últimas semanas.

Funcionarios de la administración han revisado la legislación en profundidad, ofreciendo ediciones de línea y solicitando cambios técnicos, según dos funcionarios con conocimiento de las discusiones entre la Casa Blanca y el Senado. Eso se ha interpretado en el Capitolio como una señal de que Trump se está tomando más en serio la legislación, patrocinada por el estrecho aliado senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, junto con el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la administración está trabajando con los legisladores para asegurarse de que “los proyectos de ley presentados avancen en los objetivos y autoridades de política exterior del presidente”. El funcionario, a quien se le concedió el anonimato para discutir las deliberaciones privadas, dijo que cualquier paquete de sanciones debe darle al presidente “completa flexibilidad”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles que la administración está esperando una mayor aceptación por parte de Europa, que, según señaló, enfrenta una mayor amenaza por la agresión rusa que Estados Unidos.