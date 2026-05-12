Meteorología emite aviso de inundaciones repentinas para San Juan

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de inundaciones repentinas durante la tarde del martes para el municipio de San Juan.

Según un boletín de la oficina federal, una tormenta eléctrica produce fuertes lluvias sobre el municipio.

“Entre una a una pulgada y media de lluvia ya ha caído”, lee el documento.

El aviso durará hasta las 5:00 p.m. hasta cuando se espera que caigan entre una a dos pulgadas adicionales de precipitación.

Por otra parte, el SNM también emitió una advertencia de inundaciones hasta las 5:00 p.m. para los municipios de Carolina y Trujillo Alto.

Se espera que en estos pueblos caiga al menos una pulgada adicional de lluvia.

En la mañana, el SNM advirtió que parchos de humedad podrían provocar lluvias y riesgo de inundaciones limitadas desde el interior hacia el oeste y noroeste de la isla.