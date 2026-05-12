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Meteorología emite aviso de inundaciones repentinas para San Juan

El Servicio Nacional de Meteorología también envió una advertencia de inundaciones para otros municipios

12 de mayo de 2026 - 3:31 PM

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En la mañana, el SNM advirtió que parchos de humedad podrían provocar lluvias y riesgo de inundaciones limitadas desde el interior hacia el oeste y noroeste de la isla. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de inundaciones repentinas durante la tarde del martes para el municipio de San Juan.

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Según un boletín de la oficina federal, una tormenta eléctrica produce fuertes lluvias sobre el municipio.

“Entre una a una pulgada y media de lluvia ya ha caído”, lee el documento.

El aviso durará hasta las 5:00 p.m. hasta cuando se espera que caigan entre una a dos pulgadas adicionales de precipitación.

Por otra parte, el SNM también emitió una advertencia de inundaciones hasta las 5:00 p.m. para los municipios de Carolina y Trujillo Alto.

Se espera que en estos pueblos caiga al menos una pulgada adicional de lluvia.

En la mañana, el SNM advirtió que parchos de humedad podrían provocar lluvias y riesgo de inundaciones limitadas desde el interior hacia el oeste y noroeste de la isla.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaLluviaInundacionesAdvertencia de inundacionesMeteorologíaTiempoTiempo en Puerto Rico
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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