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Pasajero con síntomas tras viaje en crucero da negativo por hantavirus

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos indicó que el pasajero presentaba síntomas leves

12 de mayo de 2026 - 4:27 PM

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El crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, fondeado en el puerto de Granadilla en Tenerife, Islas Canarias, España. (Arturo Rodriguez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- Uno de las 18 personas que regresaron a Estados Unidos tras viajar a bordo del crucero MV Hondius y que era considerado un posible caso de exposición al hantavirus dio negativo para la variante andina del virus, informaron este lunes las autoridades sanitarias.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés) indicó en una publicación en X que el pasajero presentaba síntomas leves y fue trasladado al Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Especiales Emergentes de la Universidad Emory, en Atlanta, junto con otro de los evacuados, quien es también su pareja.

Los otros 16 estadounidenses que llegaron el día anterior al Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Especiales Emergentes de la Universidad de Nebraska (UNMC), en Omaha, permanecen asintomáticos, según añadió el comunicado.

Estos son los países que han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus luego de la detección de un brote en el crucero MV Hondius. Hasta el momento, siete pacientes de seis nacionalidades están bajo vigilancia médica como casos confirmados de esta rara enfermedad que se transmite a los humanos a través de las heces, la orina o la saliva de roedores. Uno de los 17 estadounidenses presentes en el barco dio positivo. Otro presenta "síntomas leves", indicó el 10 de mayo el Departamento de Salud.
1 / 18 | Los países afectados con casos de hantavirus. Estos son los países que han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus luego de la detección de un brote en el crucero MV Hondius. - Peter Dejong

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos aseguraron ayer que el riesgo de hantavirus “para el público en general sigue siendo muy, muy bajo”, después de que uno de los pasajeros que están en el centro de Nebraska diera positivo por el virus.

Los evacuados permanecerán en cuarentena y serán vigilados las 24 horas del día, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que los llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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