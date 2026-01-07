Opinión
Donald Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba

Esta es una de las exigencias del presidente de Estados Unidos antes de extraer y comercializar el petróleo

7 de enero de 2026 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AARON SCHWARTZ / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.

RELACIONADAS

De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesados.

De acuerdo con una de ellas, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que Estados Unidos cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.

En una entrevista con ABC News, el senador Roger Wicker confirmó que el plan se basa en el control del petróleo venezolano y aseguró que no contempla el despliegue de tropas estadounidenses.

Hasta el momento Caracas, dirigida de forma provisional por Rodríguez aún no emite comunicación oficial sobre la exigencia adelantada por Trump.

Este martes, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), países como Colombia, Chile, México y Brasil condenaron el actuar estadounidense en Caracas y advirtieron que una injerencia de este tipo pone en riesgo la soberanía de la región.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosChina Rusia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
