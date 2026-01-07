Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Daniel Sarcos recuerda que perdió oportunidades por su lucha contra el chavismo y asegura haber sido “una persona incómoda en Venezuela”

El animador aclaró que siempre se manifestó en contra la dictadura

7 de enero de 2026 - 9:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daniel Sarcos tendrá un programa propio en Miami. (GFR Media)
El presentador venezolano Daniel Sarcos. (GFR Media) (GFR Media)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Daniel Sarcos se sinceró sobre la captura de Nicolás Maduro y respondió a quienes cuestionan su silencio, insinuando que apoya el chavismo.

El animador aclaró que siempre se manifestó en contra la dictadura, e incluso, llegó a encabezar protestas ante el cierre de varios medios de comunicación en su país, además de negarse a grabar una campaña publicitaria de la Misión Ribas, un programa social y educativo del gobierno venezolano, creado en 2003 por Hugo Chávez, por lo que perdió un contrato con un equipo de ciclismo amateur patrocinado por la Lotería.

“A lo largo de mi carrera he dejado claro que soy amante de la libertad y de la democracia, mi lucha empezó hace no sé cuántos años, cuando amenazaron con cerrar los canales de televisión de Venezuela e hicimos una marca que paralizó el país llamada ‘Con mi medio no te metas’, y yo era una de las caras principales y promotores de esa marcha”, recordó.

“Luego, manifesté, y creo que fui uno de los primeros artistas contratados por Venevisión en manifestar en contra del cierre de Radio Caracas Televisión, recuerdo que fui a Globovisión a decirlo y Luis Federico me lanzó una gorra de Globovisión y me la puse y dije: ‘Y me la estoy poniendo porque me pondría la gorra de cualquier canal de televisión que está amenazado de cierre, ¿por qué? Porque son mis colegas y pertenezco al mundo del espectáculo y de la comunicación’”, contó.

“Después de eso me fui a Maracaibo sin informarle a nadie cuando supe que Zuliana 102, la emisora donde yo me formé como profesional, estaba amenazada de cierre y me puse a manifestar con todos mis colegas y con todos mis amigos, lamentablemente la cerraron. Todas estas actitudes me hicieron una persona incómoda en Venezuela y un contrato que yo tenía con el Kino Táchira, que era muy provechoso para ambas partes, llegó a su fin el día que me negué a grabar una campaña de promoción a la Misión Ribas”, dijo.

Señaló que un banco dejó de utilizar su imagen por presión tras su comportamiento opositor, razón que lo hizo irse al extranjero, encontrando trabajo en Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos, donde logró estar en escenarios importantes y aprovechaba para pronunciarse a favor de la libertad, sin embargo, regresó once años después a Venezuela por una invitación de Venevisión y pudo ser el anfitrión del Festival de la Orquídea y El Amanecer de Feria en Maracaibo, ciudad que lo vio crecer.

“Cometí el pecado de aceptar una invitación de Venevisión hace como tres años atrás porque me querían hacer un homenaje en Venevisión y entregarme una estrella en el Bulevar Amador Bendayán, pude regresar a Venezuela, me hicieron el homenaje, porque yo no había podido despedirme de ese programa que hice durante casi 15 años de mi vida”, confesó.

“Estoy feliz porque veo que podemos dar pasos hacia la reconstrucción de Venezuela, pero ¿saben qué? Sin fanatismos, sin celebrar la muerte de nadie, porque la vida es sagrada, sea de quien sea. Les quiero mucho, un abrazo inmenso y espero de todo corazón que esta sea la última vez que tenga que hablar de esto”, concluyó.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah
Tags
Nicolás MaduroVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: