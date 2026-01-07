Daniel Sarcos recuerda que perdió oportunidades por su lucha contra el chavismo y asegura haber sido “una persona incómoda en Venezuela”

Daniel Sarcos se sinceró sobre la captura de Nicolás Maduro y respondió a quienes cuestionan su silencio, insinuando que apoya el chavismo.

El animador aclaró que siempre se manifestó en contra la dictadura, e incluso, llegó a encabezar protestas ante el cierre de varios medios de comunicación en su país, además de negarse a grabar una campaña publicitaria de la Misión Ribas, un programa social y educativo del gobierno venezolano, creado en 2003 por Hugo Chávez, por lo que perdió un contrato con un equipo de ciclismo amateur patrocinado por la Lotería.

“A lo largo de mi carrera he dejado claro que soy amante de la libertad y de la democracia, mi lucha empezó hace no sé cuántos años, cuando amenazaron con cerrar los canales de televisión de Venezuela e hicimos una marca que paralizó el país llamada ‘Con mi medio no te metas’, y yo era una de las caras principales y promotores de esa marcha”, recordó.

“Luego, manifesté, y creo que fui uno de los primeros artistas contratados por Venevisión en manifestar en contra del cierre de Radio Caracas Televisión, recuerdo que fui a Globovisión a decirlo y Luis Federico me lanzó una gorra de Globovisión y me la puse y dije: ‘Y me la estoy poniendo porque me pondría la gorra de cualquier canal de televisión que está amenazado de cierre, ¿por qué? Porque son mis colegas y pertenezco al mundo del espectáculo y de la comunicación’”, contó.

“Después de eso me fui a Maracaibo sin informarle a nadie cuando supe que Zuliana 102, la emisora donde yo me formé como profesional, estaba amenazada de cierre y me puse a manifestar con todos mis colegas y con todos mis amigos, lamentablemente la cerraron. Todas estas actitudes me hicieron una persona incómoda en Venezuela y un contrato que yo tenía con el Kino Táchira, que era muy provechoso para ambas partes, llegó a su fin el día que me negué a grabar una campaña de promoción a la Misión Ribas”, dijo.

Señaló que un banco dejó de utilizar su imagen por presión tras su comportamiento opositor, razón que lo hizo irse al extranjero, encontrando trabajo en Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos, donde logró estar en escenarios importantes y aprovechaba para pronunciarse a favor de la libertad, sin embargo, regresó once años después a Venezuela por una invitación de Venevisión y pudo ser el anfitrión del Festival de la Orquídea y El Amanecer de Feria en Maracaibo, ciudad que lo vio crecer.

“Cometí el pecado de aceptar una invitación de Venevisión hace como tres años atrás porque me querían hacer un homenaje en Venevisión y entregarme una estrella en el Bulevar Amador Bendayán, pude regresar a Venezuela, me hicieron el homenaje, porque yo no había podido despedirme de ese programa que hice durante casi 15 años de mi vida”, confesó.

“Estoy feliz porque veo que podemos dar pasos hacia la reconstrucción de Venezuela, pero ¿saben qué? Sin fanatismos, sin celebrar la muerte de nadie, porque la vida es sagrada, sea de quien sea. Les quiero mucho, un abrazo inmenso y espero de todo corazón que esta sea la última vez que tenga que hablar de esto”, concluyó.