NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fuerzas estadounidenses incautan dos buques petroleros vinculados a Venezuela

Una de las intervenciones fue en el Atlántico Norte y la otra en el Mar Caribe

7 de enero de 2026 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El petrolero intentó eludir un bloqueo estadounidense en torno a Venezuela. (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Fuerzas militares de Estados Unidos han incautado dos petroleros sancionados vinculados a Venezuela en intervenciones consecutivas en el Atlántico Norte y el Caribe, confirmaron funcionarios el miércoles.

RELACIONADAS

El Comando Europeo de Estados Unidos anunció la incautación del buque mercante Bella 1 por “violaciones de sanciones estadounidenses” en una publicación en redes sociales.

Estados Unidos había estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo estadounidense sobre buques petroleros sancionados alrededor de Venezuela.

Luego, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero Sophia en el Caribe. Noem dijo que ambos barcos “o bien atracaron por última vez en Venezuela o estaban en ruta hacia allí”.

El ejército estadounidense tomó el control del Bella 1 y lo entregó a las autoridades policiales, dijo un funcionario estadounidense, quien habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos.
1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press

El barco fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán. La Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo en el Caribe en diciembre mientras se dirigía a Venezuela. El barco se negó a ser abordado y se dirigió a través del Atlántico.

Durante este tiempo, el Bella 1 fue renombrado Marinera y registrado bajo bandera rusa, según muestran las bases de datos de envío. El funcionario estadounidense también confirmó que la tripulación del barco había pintado una bandera rusa en el costado del casco.

Más temprano el miércoles, sitios de seguimiento marítimo de código abierto mostraron su posición entre Escocia e Islandia, viajando hacia el norte. El funcionario estadounidense también confirmó que el barco estaba en el Atlántico Norte.

Aviones militares estadounidenses han sobrevolado el buque, y el martes un avión de vigilancia de la Real Fuerza Aérea fue mostrado en sitios de seguimiento de vuelos sobrevolando la misma área.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó antes de la incautación que estaba “siguiendo con preocupación la situación anómala que se ha desarrollado alrededor del petrolero ruso Marinera”.

La declaración del ministerio ruso, que fue difundida por la agencia oficial de noticias Tass, añadió que “desde hace varios días, un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos ha estado siguiendo al Marinera, a pesar de que nuestro buque está aproximadamente a 4,000 kilómetros de la costa estadounidense”.

En una publicación en redes sociales, el Comando Europeo de Estados Unidos confirmó que el “Munro”, una embarcación de la Guardia Costera, rastreó el barco antes de su incautación “de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos”.

Añadió que la incautación se basa en la proclamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abordar buques sancionados que “amenazan la seguridad y estabilidad del Hemisferio Occidental”.

La incautación del petrolero se produce pocos días después de que fuerzas estadounidenses realizaran una redada sorpresa nocturna en la capital de Venezuela, Caracas, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

Después de ese operativo, funcionarios de la administración Trump han dicho que tienen la intención de continuar incautando buques sancionados conectados al país.

“Estamos haciendo cumplir las leyes estadounidenses con respecto a las sanciones petroleras”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, en NBC el domingo. “Vamos a la corte, obtenemos una orden, incautamos esos barcos con petróleo. Y eso continuará”.

-----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada antes de su publicación.

Tags
Estados UnidosVenezuelaOcéano AtlánticoPetróleoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
