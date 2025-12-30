Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El petrolero Bella 1 pinta una bandera rusa en un intento por lograr protección de Moscú

El navío intenta escapar de Estados Unidos, según informaron dos funcionarios

30 de diciembre de 2025 - 4:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una foto de archivo de un petrolero. (Matias Delacroix)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La tripulación del petrolero que huyó de las fuerzas de Estados Unidos en aguas del Caribe pintó una bandera rusa en el casco del navío en un aparente intento de lograr protección de Moscú para escapar de Washington, según informaron este martes dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.

La Guardia Costera de Estados Unidos realizó una “persecución activa” el pasado domingo 21 de diciembre para intentar interceptar al tanquero con bandera panameña Bella 1, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con Irán.

Según explicó el Times, durante la huida los tripulantes del Bella 1 pintaron una bandera rusa, y ahora reclaman la condición de rusos para escapar de Estados Unidos.

Además, el barco parece haber cambiado su ruta hacia el noroeste, alejándose del mar Mediterráneo. Los funcionarios apuntaron que podría dirigirse a Groenlandia o Islandia y apostaron por que no llevaba carga.

Un funcionario estadounidense consultado por EFE aseguró que la embarcación estaba “enarbolando una bandera falsa” y se encontraba “bajo una orden judicial de incautación” mientras traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

Este buque, que habría sido avistado por las fuerzas estadounidenses de camino a cargar petróleo en Venezuela, es el tercero que Washington busca interceptar en el marco de la campaña de presión del presidente, Donald Trump, al líder venezolano, Nicolás Maduro.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre Nicolás Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 lanchas al parecer vinculadas con el narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Noticias
