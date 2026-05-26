Hombre muere tras recibir descarga eléctrica en Arecibo

Un hombre de 25 años falleció en la mañana de este martes tras recibir una descarga eléctrica en hechos registrados en Arecibo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente, ocurrido mientras el hombre, quien no ha sido identificado, realizaba labores no especificadas en un edificio ubicado en la carretera PR-2.

De acuerdo con la Policía, el hombre recibió la descarga mientras se encontraba en el techo del edificio. La persona fue transportada al hospital Metro Pavia, donde se certificó su muerte. De momento, no se indicó qué llevó a que el hombre se electrocutara.