Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere tras recibir descarga eléctrica en Arecibo

La persona, quien no ha sido identificada, realizaba trabajos en un edificio ubicado en la carretera PR-2

26 de mayo de 2026 - 2:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado hizo contacto con una línea de energía eléctrica y sufrió la descarga.(Archivo)
De momento, la Policía no ofreció detalles sobre cómo el hombre recibió la descarga eléctrica.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre de 25 años falleció en la mañana de este martes tras recibir una descarga eléctrica en hechos registrados en Arecibo, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente, ocurrido mientras el hombre, quien no ha sido identificado, realizaba labores no especificadas en un edificio ubicado en la carretera PR-2.

De acuerdo con la Policía, el hombre recibió la descarga mientras se encontraba en el techo del edificio. La persona fue transportada al hospital Metro Pavia, donde se certificó su muerte. De momento, no se indicó qué llevó a que el hombre se electrocutara.

La División Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsAreciboMuertesCICDivisión de HomicidiosPolicía de Puerto RicoSistema de Emergencia 9-1-1Accidentes
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: