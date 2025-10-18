Tragedia en Dorado: hombre muere electrocutado mientras realizaba trabajos de plomería
El caso es investigado por la Policía de Puerto Rico como un incidente desgraciado
18 de octubre de 2025 - 9:50 AM
Un hombre que realizaba labores de plomería en la urbanización Valle Dorado, en el mencionado municipio, falleció la tarde del viernes tras presuntamente recibir una descarga eléctrica, informó la Policía.
Según el informe preliminar, el caso se investiga como un incidente desgraciado. Hasta el momento, el hombre de 58 años no ha sido identificado.
Según el reporte policiaco, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona fallecida.
Al llegar los agentes a la residencia, constataron que el hombre se encontraba trabajando en labores de plomería cuando, en circunstancias que se investigan, recibió la descarga eléctrica que le provocó la muerte.
Paramédicos en la escena confirmaron que no presentaba signos vitales.
El agente Aníbal Ayala Arrocho, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, junto al fiscal Carlos Rodríguez, asumieron la pesquisa.
